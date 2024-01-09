Как утверждает эстонская премьер-министр Кая Каллас, ее страна продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта. Это будет происходить в течение следующих четырех лет.

Эстония не оставит Украину без военной помощи

По убеждению Каи Каллас, если каждый международный партнер будет помогать Киеву так, как это делает официальный Таллин, Украина сможет окончательно разгромить России.

Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне, – заявила политик. Поделиться

Премьер-министр Эстонии обратила внимание на то, что позиция ее государства должна быть образцом для стран Европы, Северной Америки и других партнеров Киева.

По ее словам, с момента полномасштабного вторжения РФ Таллинн оказал Украине военную помощь в размере почти 500 млн евро.

Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности, – объяснила политик. Поделиться

Кроме того, Кая Каллас официально подтвердила, что Эстония также будет выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.

Она также пожаловалась на то, что многие начали привыкать к войне, и в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений.

В разных странах необходимо вести последовательную разъяснительную работу о том, почему важно оказывать поддержку Украине, – считает Кая Каллас. Поделиться

В ЕС призывают к усилению военной помощи для Украины

Следует отметить, что ранее немецкий лидер Олаф Шольц также публично призвал другие страны Европейского Союза предоставить в течение 2024 больше военной поддержки для Украины.

Кроме того, шеф польской дипломатии Радослав Сикорский выступил с заявлением о том, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам и почему говорить о "усталости от Украины" на Западе неправильно.