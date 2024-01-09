Как утверждает эстонская премьер-министр Кая Каллас, ее страна продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта. Это будет происходить в течение следующих четырех лет.
Эстония не оставит Украину без военной помощи
По убеждению Каи Каллас, если каждый международный партнер будет помогать Киеву так, как это делает официальный Таллин, Украина сможет окончательно разгромить России.
Премьер-министр Эстонии обратила внимание на то, что позиция ее государства должна быть образцом для стран Европы, Северной Америки и других партнеров Киева.
По ее словам, с момента полномасштабного вторжения РФ Таллинн оказал Украине военную помощь в размере почти 500 млн евро.
Кроме того, Кая Каллас официально подтвердила, что Эстония также будет выделять 14 млн евро в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.
Она также пожаловалась на то, что многие начали привыкать к войне, и в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений.
В ЕС призывают к усилению военной помощи для Украины
Следует отметить, что ранее немецкий лидер Олаф Шольц также публично призвал другие страны Европейского Союза предоставить в течение 2024 больше военной поддержки для Украины.
Кроме того, шеф польской дипломатии Радослав Сикорский выступил с заявлением о том, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам и почему говорить о "усталости от Украины" на Западе неправильно.
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