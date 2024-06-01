Прем'єрка Естонії описала просту формулу перемоги України у війні з РФ

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас публічно попросила Захід суттєво посилити військову підтримку України, адже лише це допоможе їй виграти війну з Росією.
Як виглядає формула перемоги України
Політикиня вкотре звернула увагу на те, що її країна виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП.
Журналісти поцікавилися у прем'єрки, чи є в Естонії "план Б" на випадок, якщо Україна програє не зможе втримати тиск Росії й ворожа армія прорветься далі.
На переконання Каї Каллас, союзники Києва не мають права піддаватися песимізму, адже тоді виграти війну буде вкрай важко.
За її словами, команда російського диктатора Володимира Путіна наразі веде гібридну війну проти Заходу і "хоче посіяти страх у наших суспільствах".
Чому Україна досі не отримала достатньої перемоги
Прем'єр-міністерка Естонії звернула увагу на те, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.
Про це вона сказала в суботу на дискусії конференції Леннарта Мері про підтримку Києва.
Каллас під час дискусії поставили запитання, що заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі.
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