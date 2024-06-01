Прем'єрка Естонії описала просту формулу перемоги України у війні з РФ

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас публічно попросила Захід суттєво посилити військову підтримку України, адже лише це допоможе їй виграти війну з Росією.

Як виглядає формула перемоги України

Політикиня вкотре звернула увагу на те, що її країна виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП.

Якби кожна країна НАТО зробила це, Україна перемогла б, — підкреслила Кая Каллас. Поширити

Журналісти поцікавилися у прем'єрки, чи є в Естонії "план Б" на випадок, якщо Україна програє не зможе втримати тиск Росії й ворожа армія прорветься далі.

У нас немає "плану Б" на випадок перемоги Росії, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на плані “А", — наголосила вона, маючи на увазі допомогу Україні в протистоянні російському вторгненню. Поширити

На переконання Каї Каллас, союзники Києва не мають права піддаватися песимізму, адже тоді виграти війну буде вкрай важко.

Перемога в Україні — це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть не маючи певної території, то це буде перемогою, тому що вона буде під парасолькою НАТО. Кая Каллас Прем'єр-міністерка Естонії

За її словами, команда російського диктатора Володимира Путіна наразі веде гібридну війну проти Заходу і "хоче посіяти страх у наших суспільствах".

Чому Україна досі не отримала достатньої перемоги

Прем'єр-міністерка Естонії звернула увагу на те, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.

Про це вона сказала в суботу на дискусії конференції Леннарта Мері про підтримку Києва.

Каллас під час дискусії поставили запитання, що заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі.