Прем'єрка Естонії описала просту формулу перемоги України у війні з РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Прем'єрка Естонії описала просту формулу перемоги України у війні з РФ

Кая Каллас
Джерело:  BBC

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас публічно попросила Захід суттєво посилити військову підтримку України, адже лише це допоможе їй виграти війну з Росією.

Як виглядає формула перемоги України

Політикиня вкотре звернула увагу на те, що її країна виділяє на підтримку України понад 1% свого ВВП.

Якби кожна країна НАТО зробила це, Україна перемогла б, — підкреслила Кая Каллас.

Журналісти поцікавилися у прем'єрки, чи є в Естонії "план Б" на випадок, якщо Україна програє не зможе втримати тиск Росії й ворожа армія прорветься далі.

У нас немає "плану Б" на випадок перемоги Росії, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на плані “А", — наголосила вона, маючи на увазі допомогу Україні в протистоянні російському вторгненню.

На переконання Каї Каллас, союзники Києва не мають права піддаватися песимізму, адже тоді виграти війну буде вкрай важко.

Перемога в Україні — це не лише територія. Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть не маючи певної території, то це буде перемогою, тому що вона буде під парасолькою НАТО.

 Кая Каллас

 Кая Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії

За її словами, команда російського диктатора Володимира Путіна наразі веде гібридну війну проти Заходу і "хоче посіяти страх у наших суспільствах".

Чому Україна досі не отримала достатньої перемоги

Прем'єр-міністерка Естонії звернула увагу на те, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.

Про це вона сказала в суботу на дискусії конференції Леннарта Мері про підтримку Києва.

Каллас під час дискусії поставили запитання, що заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі.

Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх, — сказала Каллас.

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