Премьер Эстонии описала простую формулу победы Украины в войне с РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Премьер Эстонии описала простую формулу победы Украины в войне с РФ

Кая Каллас
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Источник:  BBC

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас публично попросила Запад существенно усилить военную поддержку Украины, ведь только это поможет ей выиграть войну с Россией.

Как выглядит формула победы Украины

Политика в очередной раз обратила внимание на то, что ее страна выделяет в поддержку Украины более 1% своего ВВП.

Если бы каждая страна НАТО сделала это, Украина бы победила, — подчеркнула Кая Каллас.

Журналисты поинтересовались у премьера, есть ли у Эстонии "план Б" на случай, если Украина проиграет, не сможет удержать давление России и вражеская армия прорвется дальше.

У нас нет "плана Б" на случай победы России, потому что тогда мы перестанем сосредотачиваться на плане "А", — подчеркнула она, имея в виду помощь Украине в противостоянии российскому вторжению.

По убеждению Каи Каллас, союзники Киева не имеют права подвергаться пессимизму, ведь тогда выиграть войну будет очень тяжело.

Победа в Украине — это не только территория. Если Украина присоединится к НАТО, даже не имея определенной территории, это будет победой, потому что она будет под зонтиком НАТО.

Кая Каллас

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии

По ее словам, команда российского диктатора Владимира Путина ведет гибридную войну против Запада и "хочет посеять страх в наших обществах".

Почему Украина до сих пор не получила достаточно помощи

Премьер-министр Эстонии обратила внимание на то, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира препятствует страх.

Об этом она сказала на дискуссии конференции Леннарта Мэри о поддержке Киева.

Каллас во время дискуссии задали вопрос, что мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме.

Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, будь то ядерный страх, страх эскалации или страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха, — сказала Каллас.

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