Премьер Эстонии описала простую формулу победы Украины в войне с РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас публично попросила Запад существенно усилить военную поддержку Украины, ведь только это поможет ей выиграть войну с Россией.
Как выглядит формула победы Украины
Политика в очередной раз обратила внимание на то, что ее страна выделяет в поддержку Украины более 1% своего ВВП.
Журналисты поинтересовались у премьера, есть ли у Эстонии "план Б" на случай, если Украина проиграет, не сможет удержать давление России и вражеская армия прорвется дальше.
По убеждению Каи Каллас, союзники Киева не имеют права подвергаться пессимизму, ведь тогда выиграть войну будет очень тяжело.
По ее словам, команда российского диктатора Владимира Путина ведет гибридную войну против Запада и "хочет посеять страх в наших обществах".
Почему Украина до сих пор не получила достаточно помощи
Премьер-министр Эстонии обратила внимание на то, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира препятствует страх.
Об этом она сказала на дискуссии конференции Леннарта Мэри о поддержке Киева.
Каллас во время дискуссии задали вопрос, что мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме.
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