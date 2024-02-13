Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министр Эстонии Каю Каллас и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Все из-за сноса советских памятников.

Россия выдала ордер на арест премьер-министра Эстонии Каи Каллас

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требовал у подчиненных проверить действия властей Эстонии в связи с сносом памятника в виде танка Т-34 в эстонском городе Нарва вблизи границы с Россией.

В базе не указано, по какой статье разыскивают Кайриса и Каллас. Но поводом стал снос советских памятников в республиках.

Кроме Каллас и Кайриса, в базе розыска оказались более сотни чиновников и политиков из Восточной Европы, против которых возбудили уголовные дела после сноса советских памятников в их странах. Среди них — 59 депутатов Сейма Латвии и 15 муниципальных депутатов из Риги, принимавших решение о сносе памятников советским солдатам.

Также в базе розыска депутаты городских советов Клайпеды и Вильнюса в Литве, Луцка и Ровно в Украине, мэр польского города Валбжих и т.д.

Помощь Эстонии Украине

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

Также премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала ЕС ускорить производство снарядов для Украины, чтобы передать обещанный миллион артиллерийских боеприпасов.