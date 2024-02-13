Росія видала ордер на арешт прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас
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Росія видала ордер на арешт прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас

Кая Каллас

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас та міністра культури Литви Симонаса Кайріса. Усе через знесення радянських пам'ятників.

Росія видала ордер на арешт прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас

Раніше глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін вимагав у підлеглих перевірити дії влади Естонії у зв'язку зі знесенням пам'ятника у вигляді танка Т-34 в естонському місті Нарва поблизу кордону з Росією.

У базі не зазначено, за якою статтею розшукують Кайріса та Каллас. Але приводом стало знесення радянських пам'яток у республіках.

Крім Каллас і Кайріса, в базі розшуку опинилися понад сотня посадовців і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'яток у їхніх країнах. Серед них — 59 депутатів Сейму Латвії та 15 муніципальних депутатів з Риги, які ухвалювали рішення про знесення пам'ятників радянським солдатам.

Також у базі розшуку — депутати міських рад Клайпеди та Вільнюса в Литві, Луцька та Рівного в Україні, мер польського міста Валбжих тощо.

Допомога Естонії Україні

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент та прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Раніше уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси 155-мм калібру.

Також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала ЄС пришвидшити виробництво снарядів для України, щоб передати обіцяний мільйон артилерійських боєприпасів.

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