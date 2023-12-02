Прем’єрка Естонії заявила про спосіб скорочення в її країні частки росіян

Лідерка Естонії Кая Каллас офіційно підтвердила, що підтримує ідею депортації з країни тих, хто отримає російське громадянство.

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Що важливо розуміти, публічна дискусія про можливість депортації тих, хто отримає громадянство РФ, почалася в Естонії ще на початку листопада.

Очільник МВС Лаурі Ляенеметс заявив, що намагається знайти юридичні механізми для цього.

За його словами, йдеться про громадян колишнього СРСР, які під час розпаду СРСР проживали в Естонії і так і не отримали іншого громадянства.

Після того депутат від центристів Александр Чаплигін поставив під сумнів відповідність законодавству таких ідей, та запитав, чи є позиція глави МВС позицією уряду загалом. Прем’єрка Кая Каллас підтвердила, що заява Ляенеметса відповідає офіційній позиції уряду Естонії. Поширити

Лідерка Естонії нагадала про злочини Росії

Політикиня звернула увагу на те, що сучасна Росія порушила усі можливі принципи міжнародного права і визнана Естонією та Радою Європи такою, що підтримує тероризм.

Вона також додала, що влада її країни не може ігнорувати загрозу для населення.

Кая Каллас нагадала про те, що під час військових навчань країна-агресорка регулярно відпрацьовувала бойові дії проти країн Балтії, продовжує налаштовувати своє населення проти країн Заходу, почала організовувати штучну міграційну кризу на східних кордонах ЄС.

Якщо людина, яка жила в Естонії, вирішує отримати громадянство РФ зараз, коли Росія веде війну проти української держави і народу – це свідчення, що за необхідності ця особа готова у рамках мобілізації вступити у лави армії РФ і воювати проти України. Це вже загроза для безпеки Естонії, – наголосила лідерка країни. Поширити

Вона також озвучила пропозиції, що рішення отримати російське громадянство мало би розслідуватися як заява про підтримку терористичної діяльності Росії.