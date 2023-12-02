Премьер Эстонии заявила о способе сокращения в ее стране количества россиян

Лидер Эстонии Кая Каллас официально подтвердила, что поддерживает идею депортации из страны тех, кто получит российское гражданство.

В Эстонии не будут мириться с ростом количества поклонников "русского мира"

Что важно понимать, публичная дискуссия о возможности депортации получивших гражданство РФ началась в Эстонии еще в начале ноября.

Глава МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что пытается найти юридические механизмы для этого.

По его словам, речь идет о гражданах бывшего СССР, которые во время распада СССР проживали в Эстонии и так и не получили другого гражданства.

После этого депутат от центристов Александр Чаплыгин поставил под сомнение соответствие законодательству таких идей и спросил, является ли позиция главы МВД позицией правительства в целом. Премьер Кая Каллас подтвердила, что заявление Ляенеметса отвечает официальной позиции правительства Эстонии. Поделиться

Лидер Эстонии напомнила о преступлениях России

Политик обратила внимание на то, что современная Россия нарушила все возможные принципы международного права.

Она также добавила, что власти ее страны не могут игнорировать угрозу населению.

Кайя Каллас напомнила о том, что во время военных учений страна-агрессорка регулярно отрабатывала боевые действия против стран Балтии, продолжает настраивать свое население против стран Запада, начала организовывать искусственный миграционный кризис на восточных границах ЕС.

Если человек, живший в Эстонии, решает получить гражданство РФ сейчас, когда Россия ведет войну против украинского государства и народа – это свидетельство, что при необходимости это лицо готово в рамках мобилизации вступить в ряды армии РФ и воевать против Украины. Это уже угроза безопасности Эстонии, – подчеркнула лидер страны. Поделиться

Она также озвучила предложения, что решение получить российское гражданство должно расследоваться как заявление о поддержке террористической деятельности России.