Британського актора Аарона Тейлора-Джонсона, який претендує на те, щоб стати наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда, визнали найпривабливішим чоловіком у світі.

Що відомо про визнання британського актора найпривабливішим чоловіком у світі

За інформацією видання, пластичний хірург з Лондону доктор Джуліан Де Сільва використовував метод "золотого перетину", щоб скласти рейтинг 10 найкрасивіших чоловіків.

34-річний Тейлор-Джонсон посів перше місце з майже ідеальним результатом — 93,04%.

Аарон Тейлор-Джонсон

Слідом за ним розташувався бойфренд Шакіри, 32-річний Люсьєн Лавісконт, актор серіалу "Емілі в Парижі", який набрав 92,41%.

Аарон був явним переможцем. Усі елементи обличчя були виміряні на предмет фізичної досконалості. Його результат 93,04% легко зробить його найкрасивішим Джеймсом Бондом в історії, якщо він отримає цю роль, як і очікувалося, — підкреслив Джуліан Де Сільва. Поширити

Що відомо про рейтинг найкрасивіших чоловіків у світі

Аарон Тейлор-Джонсон — 93,04%

2. Люсьєн Лавісконт — 92,41%

3. Пол Мескаль — 92,38%

4. Роберт Паттінсон — 92,15%

5. Джек Лоуден — 90,33%

6. Джордж Клуні — 89,9%

7. Ніколас Голт — 89,84%

8. Чарльз Мелтон — 88,46%

9. Ідріс Ельба — 87,94%

10. Шах Рукх Хан — 86,76%

Що відомо про вихід у фінал конкурсу краси жительки Південної Кореї у віці 80 років

80-річна жителька Південної Кореї Чой Сун Хва буде найстаршою фіналісткою конкурсу краси "Міс Всесвіт Корея" за право представляти свою країну на всесвітньому рівні у Мексиці у листопаді цього року.

Зазначається, що жінка розпочала модельну кар’єру лише у 72 роки через фінансові труднощі.

Чой Сун Хва дебютувала на Тижні моди у Сеулі у 74 роки, і з того часу з'являлася у відомих журналах і рекламних кампаніях.

Жінка змагатиметься з 31 іншими учасницями за право представляти Південну Корею на фіналі "Міс Всесвіт" в Мексиці у листопаді.

Зазначається, що протягом десятиліть організатори конкурсу дотримувались жорстких вікових обмежень, дозволяючи приймати участь у конкурсі жінкам у віці від 18 до 28 років.

Однак цього року обмеження були зняті, у зв'язку з модернізаційними процесами. Минулого року, до речі, конкурс скасував ще одну заборону. Після цього долучитися до участі можуть вагітні, матері та жінки, які раніше перебували у шлюбі.