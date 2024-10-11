Британського актора Аарона Тейлора-Джонсона, який претендує на те, щоб стати наступним виконавцем ролі Джеймса Бонда, визнали найпривабливішим чоловіком у світі.
Головні тези:
- Аарон Тейлор-Джонсон отримав титул найпривабливішого чоловіка у світі з результатом 93,04% за методом “золотого перетину”.
- Його конкурентами у рейтингу найкрасивіших чоловіків у світі стали Люсьєн Лавісконт, Пол Мескаль та інші.
- У фіналі конкурсу краси “Міс Всесвіт Корея” візьме участь 80-річна Чой Сун Хва, після того як цього року були зняті вікові обмеження для учасниць.
- Чой Сун Хва з Південної Кореї почала модельну кар'єру у 72 роки і тепер буде змагатися за право представляти свою країну на міжнародному рівні.
- Модернізаційні процеси дозволили зняти вікові та інші обмеження для учасниць конкурсу 'Міс Всесвіт', що сприяє більш включеному та різноманітному участю у події.
Що відомо про визнання британського актора найпривабливішим чоловіком у світі
За інформацією видання, пластичний хірург з Лондону доктор Джуліан Де Сільва використовував метод "золотого перетину", щоб скласти рейтинг 10 найкрасивіших чоловіків.
34-річний Тейлор-Джонсон посів перше місце з майже ідеальним результатом — 93,04%.
Слідом за ним розташувався бойфренд Шакіри, 32-річний Люсьєн Лавісконт, актор серіалу "Емілі в Парижі", який набрав 92,41%.
Що відомо про рейтинг найкрасивіших чоловіків у світі
Аарон Тейлор-Джонсон — 93,04%
2. Люсьєн Лавісконт — 92,41%
3. Пол Мескаль — 92,38%
4. Роберт Паттінсон — 92,15%
5. Джек Лоуден — 90,33%
6. Джордж Клуні — 89,9%
7. Ніколас Голт — 89,84%
8. Чарльз Мелтон — 88,46%
9. Ідріс Ельба — 87,94%
10. Шах Рукх Хан — 86,76%
Що відомо про вихід у фінал конкурсу краси жительки Південної Кореї у віці 80 років
80-річна жителька Південної Кореї Чой Сун Хва буде найстаршою фіналісткою конкурсу краси "Міс Всесвіт Корея" за право представляти свою країну на всесвітньому рівні у Мексиці у листопаді цього року.
Зазначається, що жінка розпочала модельну кар’єру лише у 72 роки через фінансові труднощі.
Чой Сун Хва дебютувала на Тижні моди у Сеулі у 74 роки, і з того часу з'являлася у відомих журналах і рекламних кампаніях.
Жінка змагатиметься з 31 іншими учасницями за право представляти Південну Корею на фіналі "Міс Всесвіт" в Мексиці у листопаді.
Зазначається, що протягом десятиліть організатори конкурсу дотримувались жорстких вікових обмежень, дозволяючи приймати участь у конкурсі жінкам у віці від 18 до 28 років.
Однак цього року обмеження були зняті, у зв'язку з модернізаційними процесами. Минулого року, до речі, конкурс скасував ще одну заборону. Після цього долучитися до участі можуть вагітні, матері та жінки, які раніше перебували у шлюбі.
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