Претендента на роль Джеймса Бонда признали самым привлекательным мужчиной в мире
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Претендента на роль Джеймса Бонда признали самым привлекательным мужчиной в мире

Аарон Тейлор-Джонсон
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Источник:  Daily Mail

Британского актера Аарона Тейлора-Джонсона, претендующего на то, чтобы стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда, сочли самым привлекательным мужчиной в мире.

Главные тезисы

  • Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон признан самым привлекательным мужчиной в мире с результатом 93,04% по методу “'золотого сечения”.
  • В рейтинге самых красивых мужчин также выделяются Люсьен Лависконт, Пол Мескаль и другие известные личности.
  • Жительница Южной Кореи Чой Сун Хва, начавшая модельную карьеру в 72 года, участвует в конкурсе красоты “Мисс Вселенная” в возрасте 80 лет.
  • Модернизационные процессы позволили снять возрастные ограничения для участников конкурса, способствуя более включенному и разнообразному участию в мероприятии.
  • Узнайте подробности о рейтинге самых красивых мужчин, включая Аарона Тейлор-Джонсона, Люсьена Лависконта и других признанных красавцах.

Что известно о признании британского актера самым привлекательным мужчиной в мире

По информации издания, пластический хирург из Лондона доктор Джулиан Де Сильва использовал метод "золотого сечения", чтобы составить рейтинг 10 самых красивых мужчин.

34-летний Тейлор-Джонсон занял первое место с почти идеальным результатом — 93,04%.

Аарона Тейлора-Джонсона избрали самым привлекательным мужчиной в мире
Аарон Тейлор-Джонсон

Следом за ним расположился бойфренд Шакиры, 32-летний Люсьен Лависконт, актер сериала "Эмили в Париже", набравший 92,41%.

Аарон был явным победителем. Все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. Его результат 93,04% легко сделает его самым красивым Джеймсом Бондом в истории, если он получит эту роль, как и ожидалось, подчеркнул Джулиан Де Сильва.

Что известно о рейтинге самых красивых мужчин в мире

  • Аарон Тейлор-Джонсон — 93,04%

  • 2. Люсьен Лависконт — 92,41%

  • 3. Пол Мескаль — 92,38%

  • 4. Роберт Паттинсон — 92,15%

  • 5. Джек Лоуден — 90,33%

  • 6. Джордж Клуни — 89,9%

  • 7. Николас Голт — 89,84%

  • 8. Чарльз Мелтон — 88,46%

  • 9. Идрис Эльба — 87,94%

  • 10. Шах Рукх Хан — 86,76%

Что известно о выходе в финал конкурса красоты жительницы Южной Кореи в возрасте 80 лет

80-летняя жительница Южной Кореи Чой Сун Хва будет старейшей финалисткой конкурса красоты "Мисс Вселенная Корея" за право представлять свою страну на всемирном уровне в Мексике в ноябре этого года.

Отмечается, что женщина начала модельную карьеру только в 72 года из-за финансовых затруднений.

Чой Сун Хва дебютировала на Неделе моды в Сеуле в 74 года и с тех пор появлялась в известных журналах и рекламных кампаниях.

Женщина сразится с 31 другими участницами за право представлять Южную Корею на финале "Мисс Вселенная" в Мексике в ноябре.

Отмечается, что в течение десятилетий организаторы конкурса соблюдали жесткие возрастные ограничения, позволяя принимать участие в конкурсе женщинам в возрасте от 18 до 28 лет.

Однако в этом году ограничения были сняты в связи с модернизационными процессами. В прошлом году, кстати, конкурс отменил еще один запрет. После этого принять участие могут беременные, матери и женщины, которые ранее состояли в браке.

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