Британского актера Аарона Тейлора-Джонсона, претендующего на то, чтобы стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда, сочли самым привлекательным мужчиной в мире.
Главные тезисы
- Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон признан самым привлекательным мужчиной в мире с результатом 93,04% по методу “'золотого сечения”.
- В рейтинге самых красивых мужчин также выделяются Люсьен Лависконт, Пол Мескаль и другие известные личности.
- Жительница Южной Кореи Чой Сун Хва, начавшая модельную карьеру в 72 года, участвует в конкурсе красоты “Мисс Вселенная” в возрасте 80 лет.
- Модернизационные процессы позволили снять возрастные ограничения для участников конкурса, способствуя более включенному и разнообразному участию в мероприятии.
- Узнайте подробности о рейтинге самых красивых мужчин, включая Аарона Тейлор-Джонсона, Люсьена Лависконта и других признанных красавцах.
Что известно о признании британского актера самым привлекательным мужчиной в мире
По информации издания, пластический хирург из Лондона доктор Джулиан Де Сильва использовал метод "золотого сечения", чтобы составить рейтинг 10 самых красивых мужчин.
34-летний Тейлор-Джонсон занял первое место с почти идеальным результатом — 93,04%.
Следом за ним расположился бойфренд Шакиры, 32-летний Люсьен Лависконт, актер сериала "Эмили в Париже", набравший 92,41%.
Что известно о рейтинге самых красивых мужчин в мире
Аарон Тейлор-Джонсон — 93,04%
2. Люсьен Лависконт — 92,41%
3. Пол Мескаль — 92,38%
4. Роберт Паттинсон — 92,15%
5. Джек Лоуден — 90,33%
6. Джордж Клуни — 89,9%
7. Николас Голт — 89,84%
8. Чарльз Мелтон — 88,46%
9. Идрис Эльба — 87,94%
10. Шах Рукх Хан — 86,76%
Что известно о выходе в финал конкурса красоты жительницы Южной Кореи в возрасте 80 лет
80-летняя жительница Южной Кореи Чой Сун Хва будет старейшей финалисткой конкурса красоты "Мисс Вселенная Корея" за право представлять свою страну на всемирном уровне в Мексике в ноябре этого года.
Отмечается, что женщина начала модельную карьеру только в 72 года из-за финансовых затруднений.
Чой Сун Хва дебютировала на Неделе моды в Сеуле в 74 года и с тех пор появлялась в известных журналах и рекламных кампаниях.
Женщина сразится с 31 другими участницами за право представлять Южную Корею на финале "Мисс Вселенная" в Мексике в ноябре.
Отмечается, что в течение десятилетий организаторы конкурса соблюдали жесткие возрастные ограничения, позволяя принимать участие в конкурсе женщинам в возрасте от 18 до 28 лет.
Однако в этом году ограничения были сняты в связи с модернизационными процессами. В прошлом году, кстати, конкурс отменил еще один запрет. После этого принять участие могут беременные, матери и женщины, которые ранее состояли в браке.
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