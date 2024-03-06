Президент Аргентини Мілей планує офіційний візит до України

Президент Аргентини Хав’єр Мілей підтвердив дату, заплановану для відвідування Києва. Це буде його друга зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Мілей анонсував візит до України

Мілей у червні відвідає Україну, і в Києві зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

5 березня у своєму особистому акаунті на платформі X президент Мілей підтвердив це, поширивши статтю місцевого видання Infobae.

Milei ratificará su agenda geopolítica con una visita a Zelensky en plena ofensiva de Rusia sobre Ucrania - Infobae https://t.co/EOcEtqoFDX — Javier Milei (@JMilei) March 5, 2024

Це буде перший візит лідера латиноамериканської країни в Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Аргентини прибуде до Києва в червні після вручення нагород Хуана де Маріани в Мадриді та медалі Гайєка в Гамбурзі, і не виключає зупинки в Парижі та Берліні для зустрічі з Макроном і Шольцем.

Церемонія отримання премії запланована на 21 червня і продемонструє відсутність політичних стосунків Мілея з Педро Санчесом: президент Аргентини не зустрічатиметься з главою держави Іспанії та планує зустрічі з опозицією до соціалістичного уряду.

Мілей прагне союзу з Україною та США

Мілей планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці 2024 року.

Financial Times зазначає, що Мілей відрізняється від інших регіональних лідерів, таких як Луїс Інасіо Лула да Сілва з Бразилії та Андрес Мануель Лопес Обрадор з Мексики, які зайняли більш нейтральну позицію що вторгнення РФ в Україну.

Водночас Мілей віддає перевагу союзам із «країнами, які захищають свободу», включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, та Україну, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.

Хав’єр Мілей, економіст-лібертаріанець, був обраний президентом Аргентини у грудні 2023 року. На його інавгурації був присутній серед інших і президент України Володимир Зеленський.