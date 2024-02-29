Президент Аргентини Мілей хоче провести саміт Латинської Америки на підтримку України

Президент Аргентини Хав'єр Мілей підтвердив, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці цього року.

Мілей прагне союзу з Україною та США

Мілей планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці 2024 року.

Financial Times зазначає, що Мілей відрізняється від інших регіональних лідерів, таких як Луїс Інасіо Лула да Сілва з Бразилії та Андрес Мануель Лопес Обрадор з Мексики, які зайняли більш нейтральну позицію що вторгнення РФ в Україну.

Водночас Мілей віддає перевагу союзам із «країнами, які захищають свободу», включаючи США, Ізраїль, який він відвідав на початку цього місяця, та Україну, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.

Співпраця України та Аргентини

У листопаді 2023 року президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував Володимиру Зеленському прийняти у південноамериканській країні конференцію з питань досягнення миру в Україні.

Зеленський у відповідь «подякував Мілею за чітку підтримку».

10 грудня Зеленський взяв участь у церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини та провів із ним зустріч.

Пізніше заступник керівника ОПУ Ігор Жовква повідомляв, що саміт для підтримки України з лідерами країн Латинської Америки планується на початок 2024 року.