Президент Аргентины Хавьер Милей подтвердил, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце этого года.

Милей стремится к союзу с Украиной и США

Милей планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце 2024 года.

Financial Times отмечает, что Милей отличается от других региональных лидеров, таких как Луис Инасио Лула да Силва из Бразилии и Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики, занявших более нейтральную позицию вторжения РФ в Украину.

В то же время Милей предпочитает союзы с «странами, защищающими свободу», включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства.

Сотрудничество Украины и Аргентины

В ноябре 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому принять в американской стране конференцию по достижению мира в Украине.

Зеленский в ответ «поблагодарил Милея за четкую поддержку».

10 декабря Зеленский принял участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Аргентины и провел с ним встречу.

Позже заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква сообщал, что саммит по поддержке Украины с лидерами стран Латинской Америки планируется на начало 2024 года.