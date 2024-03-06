Президент Аргентины Милей планирует официальный визит в Украину

Президент Аргентины Хавьер Милей подтвердил дату, запланированную на посещение Киева. Это будет его вторая встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Милей анонсировал визит в Украину

Милей в июне посетит Украину и в Киеве встретится с президентом Владимиром Зеленским.

5 марта в своем личном аккаунте на платформе X президент Милей подтвердил это, распространив статью местного издания Infobae .

Milei ratificará su agenda geopolítica con una visita a Zelensky en plena ofensiva de Rusia sobre Ucrania - Infobae https://t.co/EOcEtqoFDX — Javier Milei (@JMilei) March 5, 2024

Это будет первый визит лидера латиноамериканской страны в Украину с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Аргентины прибудет в Киев в июне после вручения наград Хуана де Марианы в Мадриде и медали Гайека в Гамбурге и не исключает остановки в Париже и Берлине для встречи с Макроном и Шольцем.

Церемония получения премии запланирована на 21 июня и продемонстрирует отсутствие политических отношений Милея с Педро Санчесом: президент Аргентины не будет встречаться с главой государства Испании и планирует встречи с оппозицией социалистическому правительству.

Милей стремится к союзу с Украиной и США

Милей планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце 2024 года.

Financial Times отмечает, что Милей отличается от других региональных лидеров, таких как Луис Инасио Лула да Силва из Бразилии и Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики, занявших более нейтральную позицию вторжения РФ в Украину.

В то же время Милей предпочитает союзы с «странами, защищающими свободу», включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства.

Хавьер Милей, экономист-либертарианец, был избран президентом Аргентины в декабре 2023 года. На его инаугурации присутствовал среди прочих и президент Украины Владимир Зеленский.