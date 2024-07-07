Президент Естонії Каріс закликав союзників максимально збільшити підтримку України

Президент Естонії Алар Каріс закликав союзників по НАТО збільшити свої витрати на оборону до 3% ВВП замість 2% та максимально підтримувати Україну.
Головні тези:
- Президент Естонії закликав союзників НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП та максимально підтримувати Україну.
- Україна повинна мати повну та довгострокову підтримку як під час, так і після війни, для зміцнення обороноздатності та протистояння російській загрозі.
- НАТО має надіслати сильний меседж, підтримуючи Україну належним чином та готовність допомагати стільки, скільки буде потрібно.
- Президент Естонії підкреслив, що агресорів необхідно притягати до відповідальності, щоб уникнути нових війн у майбутньому.
- Каріс наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони НАТО та обговоренні підвищення витрат на оборону до 2,5 або 3 відсотків.
В Естонії закликали максимально підтримувати Україну
Про це він заявив під час зустрічі у Вільнюсі зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою, з яким обговорив співпрацю між двома країнами, регіональну безпеку та підготовку до саміту НАТО наступного тижня, повідомляє ERR.
Повну, довгострокову та ефективну підтримку України як під час, так і після війни, а також зміцнення обороноздатності НАТО та готовності протистояти російській загрозі Каріс назвав найважливішими темами майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.
Каріс заявив, що історія навчила нас тому, що агресорів необхідно притягувати до відповідальності, а не миритися з ними.
Президент Естонії також звернув увагу на те, що єдиною стратегією, яка працює, є максимальна підтримка України.
Він додав, що Естонія поставила собі за мету виділити на підтримку України не менше 0,25% ВВП.
Росія залишатиметься найсерйознішою військовою загрозою для НАТО
Він також заявив, що це вимагає від Альянсу більших витрат на оборону, оскільки стає все більш очевидним, що двох відсотків ВВП кожного союзника може бути недостатньо.
Крім того, Каріс наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони НАТО.
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