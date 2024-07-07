Президент Естонії Каріс закликав союзників максимально збільшити підтримку України

Президент Естонії Алар Каріс закликав союзників по НАТО збільшити свої витрати на оборону до 3% ВВП замість 2% та максимально підтримувати Україну.

В Естонії закликали максимально підтримувати Україну

Про це він заявив під час зустрічі у Вільнюсі зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою, з яким обговорив співпрацю між двома країнами, регіональну безпеку та підготовку до саміту НАТО наступного тижня, повідомляє ERR.

Повну, довгострокову та ефективну підтримку України як під час, так і після війни, а також зміцнення обороноздатності НАТО та готовності протистояти російській загрозі Каріс назвав найважливішими темами майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.

Альянс повинен надіслати сильний меседж, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Членство України в НАТО не є предметом обговорення, процес набуття членства є незворотнім, — наголосив президент Естонії. Поширити

Каріс заявив, що історія навчила нас тому, що агресорів необхідно притягувати до відповідальності, а не миритися з ними.

Якщо територіальна цілісність і суверенітет України не будуть поважатися, це призведе до нових і масштабніших війн у майбутньому. Росія та інші агресори від цього тільки наберуться сміливості для наступу, — зазначив він. Поширити

Президент Естонії також звернув увагу на те, що єдиною стратегією, яка працює, є максимальна підтримка України.

НАТО успішно подолало минулі коливання щодо військової допомоги Україні. Не повинно бути обмежень для подальшої допомоги, — сказав Каріс. Поширити

Він додав, що Естонія поставила собі за мету виділити на підтримку України не менше 0,25% ВВП.

Росія залишатиметься найсерйознішою військовою загрозою для НАТО

У наступне десятиліття Росія буде більш ворожою, ніж у минуле. НАТО має бути до цього готовий. Для цього у НАТО є хороші плани колективної оборони, які мають бути наповнені необхідними силами та системами озброєнь, — сказав Каріс. Поширити

Він також заявив, що це вимагає від Альянсу більших витрат на оборону, оскільки стає все більш очевидним, що двох відсотків ВВП кожного союзника може бути недостатньо.

Нам потрібно обговорити підвищення амбіційних витрат на оборону до 2,5 або 3 відсотків, — зазначив президент Естонії. Поширити

Крім того, Каріс наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони НАТО.