Президент Естонії Каріс закликав союзників максимально збільшити підтримку України
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Президент Естонії Каріс закликав союзників максимально збільшити підтримку України

Президент Естонії Каріс закликав союзників максимально збільшити підтримку України
Джерело:  ERR

Президент Естонії Алар Каріс закликав союзників по НАТО збільшити свої витрати на оборону до 3% ВВП замість 2% та максимально підтримувати Україну.

Головні тези:

  • Президент Естонії закликав союзників НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП та максимально підтримувати Україну.
  • Україна повинна мати повну та довгострокову підтримку як під час, так і після війни, для зміцнення обороноздатності та протистояння російській загрозі.
  • НАТО має надіслати сильний меседж, підтримуючи Україну належним чином та готовність допомагати стільки, скільки буде потрібно.
  • Президент Естонії підкреслив, що агресорів необхідно притягати до відповідальності, щоб уникнути нових війн у майбутньому.
  • Каріс наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони НАТО та обговоренні підвищення витрат на оборону до 2,5 або 3 відсотків.

В Естонії закликали максимально підтримувати Україну

Про це він заявив під час зустрічі у Вільнюсі зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою, з яким обговорив співпрацю між двома країнами, регіональну безпеку та підготовку до саміту НАТО наступного тижня, повідомляє ERR.

Повну, довгострокову та ефективну підтримку України як під час, так і після війни, а також зміцнення обороноздатності НАТО та готовності протистояти російській загрозі Каріс назвав найважливішими темами майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.

Альянс повинен надіслати сильний меседж, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Членство України в НАТО не є предметом обговорення, процес набуття членства є незворотнім, — наголосив президент Естонії.

Каріс заявив, що історія навчила нас тому, що агресорів необхідно притягувати до відповідальності, а не миритися з ними.

Якщо територіальна цілісність і суверенітет України не будуть поважатися, це призведе до нових і масштабніших війн у майбутньому. Росія та інші агресори від цього тільки наберуться сміливості для наступу, — зазначив він.

Президент Естонії також звернув увагу на те, що єдиною стратегією, яка працює, є максимальна підтримка України.

НАТО успішно подолало минулі коливання щодо військової допомоги Україні. Не повинно бути обмежень для подальшої допомоги, — сказав Каріс.

Він додав, що Естонія поставила собі за мету виділити на підтримку України не менше 0,25% ВВП.

Росія залишатиметься найсерйознішою військовою загрозою для НАТО

У наступне десятиліття Росія буде більш ворожою, ніж у минуле. НАТО має бути до цього готовий. Для цього у НАТО є хороші плани колективної оборони, які мають бути наповнені необхідними силами та системами озброєнь, — сказав Каріс.

Він також заявив, що це вимагає від Альянсу більших витрат на оборону, оскільки стає все більш очевидним, що двох відсотків ВВП кожного союзника може бути недостатньо.

Нам потрібно обговорити підвищення амбіційних витрат на оборону до 2,5 або 3 відсотків, — зазначив президент Естонії.

Крім того, Каріс наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони НАТО.

Естонія готова отримати додаткові винищувачі союзників і системи протиповітряної оборони на ротаційній основі, як було домовлено минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі, — заявив він.

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