Президент Эстонии Карис призвал союзников максимально увеличить поддержку Украины

Президент Эстонии Алар Карис призвал союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП вместо 2% и максимально поддерживать Украину.
Главные тезисы
- Президент Эстонии призвал союзников НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП и максимально поддерживать Украину.
- Украина должна иметь полную и долгосрочную поддержку как во время, так и после войны для укрепления обороноспособности и противостояния российской угрозе.
- НАТО должна послать сильный месседж, поддерживая Украину должным образом и готовность помогать столько, сколько потребуется.
- Президент Эстонии подчеркнул, что агрессоров необходимо привлекать к ответственности во избежание новых войн в будущем.
- Карис отметил важность усиления противовоздушной обороны НАТО и обсуждении повышения расходов на оборону до 2,5 или 3 процентов.
В Эстонии призвали максимально поддерживать Украину
Об этом он заявил во время встречи в Вильнюсе со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, с которым обсудил сотрудничество между двумя странами, региональную безопасность и подготовку к саммиту НАТО на следующей неделе, сообщает ERR.
Полную, долгосрочную и эффективную поддержку Украины как во время, так и после войны, а также укрепление обороноспособности НАТО и готовность противостоять российской угрозе Карис назвал важнейшими темами предстоящего саммита Североатлантического альянса.
Карис заявил, что история научила нас тому, что агрессоров необходимо привлекать к ответственности, а не мириться с ними.
Президент Эстонии также обратил внимание на то, что единственной работающей стратегией является максимальная поддержка Украины.
Он добавил, что Эстония поставила своей целью выделить в поддержку Украины не менее 0,25% ВВП.
Россия будет оставаться самой серьезной военной угрозой для НАТО
Он также заявил, что это требует от Альянса больших расходов на оборону, поскольку становится все очевиднее, что двух процентов ВВП каждого союзника может быть недостаточно.
Кроме того, Карис отметил важность усиления противовоздушной обороны НАТО.
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