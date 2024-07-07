Президент Эстонии Карис призвал союзников максимально увеличить поддержку Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Эстонии Карис призвал союзников максимально увеличить поддержку Украины

Президент Эстонии Карис призвал союзников максимально увеличить поддержку Украины
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Источник:  ERR

Президент Эстонии Алар Карис призвал союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП вместо 2% и максимально поддерживать Украину.

Главные тезисы

  • Президент Эстонии призвал союзников НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП и максимально поддерживать Украину.
  • Украина должна иметь полную и долгосрочную поддержку как во время, так и после войны для укрепления обороноспособности и противостояния российской угрозе.
  • НАТО должна послать сильный месседж, поддерживая Украину должным образом и готовность помогать столько, сколько потребуется.
  • Президент Эстонии подчеркнул, что агрессоров необходимо привлекать к ответственности во избежание новых войн в будущем.
  • Карис отметил важность усиления противовоздушной обороны НАТО и обсуждении повышения расходов на оборону до 2,5 или 3 процентов.

В Эстонии призвали максимально поддерживать Украину

Об этом он заявил во время встречи в Вильнюсе со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, с которым обсудил сотрудничество между двумя странами, региональную безопасность и подготовку к саммиту НАТО на следующей неделе, сообщает ERR.

Полную, долгосрочную и эффективную поддержку Украины как во время, так и после войны, а также укрепление обороноспособности НАТО и готовность противостоять российской угрозе Карис назвал важнейшими темами предстоящего саммита Североатлантического альянса.

Альянс должен послать сильный месседж, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Членство Украины в НАТО не является предметом обсуждения, процесс обретения членства необратим, — подчеркнул президент Эстонии.

Карис заявил, что история научила нас тому, что агрессоров необходимо привлекать к ответственности, а не мириться с ними.

Если территориальная целостность и суверенитет Украины не будут уважаться, это приведет к новым и масштабным войнам в будущем. Россия и другие агрессоры от этого только наберутся смелостью для наступления, — отметил он.

Президент Эстонии также обратил внимание на то, что единственной работающей стратегией является максимальная поддержка Украины.

НАТО успешно преодолела прошлые колебания по военной помощи Украине. Не должно быть ограничений для дальнейшей помощи, — сказал Карис.

Он добавил, что Эстония поставила своей целью выделить в поддержку Украины не менее 0,25% ВВП.

Россия будет оставаться самой серьезной военной угрозой для НАТО

В следующее десятилетие Россия будет враждебнее, чем в прошлом. НАТО должно быть к этому готово. Для этого у НАТО хорошие планы коллективной обороны, которые должны быть наполнены необходимыми силами и системами вооружений, — сказал Карис.

Он также заявил, что это требует от Альянса больших расходов на оборону, поскольку становится все очевиднее, что двух процентов ВВП каждого союзника может быть недостаточно.

Нам нужно обсудить повышение амбициозных расходов на оборону до 2,5 или 3 процентов, — отметил президент Эстонии.

Кроме того, Карис отметил важность усиления противовоздушной обороны НАТО.

Эстония готова получить дополнительные истребители союзников и системы противовоздушной обороны на ротационной основе, как было договорено в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе, — заявил он.

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