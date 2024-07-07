Президент Эстонии Карис призвал союзников максимально увеличить поддержку Украины

Президент Эстонии Алар Карис призвал союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП вместо 2% и максимально поддерживать Украину.

В Эстонии призвали максимально поддерживать Украину

Об этом он заявил во время встречи в Вильнюсе со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, с которым обсудил сотрудничество между двумя странами, региональную безопасность и подготовку к саммиту НАТО на следующей неделе, сообщает ERR.

Полную, долгосрочную и эффективную поддержку Украины как во время, так и после войны, а также укрепление обороноспособности НАТО и готовность противостоять российской угрозе Карис назвал важнейшими темами предстоящего саммита Североатлантического альянса.

Альянс должен послать сильный месседж, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Членство Украины в НАТО не является предметом обсуждения, процесс обретения членства необратим, — подчеркнул президент Эстонии. Поделиться

Карис заявил, что история научила нас тому, что агрессоров необходимо привлекать к ответственности, а не мириться с ними.

Если территориальная целостность и суверенитет Украины не будут уважаться, это приведет к новым и масштабным войнам в будущем. Россия и другие агрессоры от этого только наберутся смелостью для наступления, — отметил он. Поделиться

Президент Эстонии также обратил внимание на то, что единственной работающей стратегией является максимальная поддержка Украины.

НАТО успешно преодолела прошлые колебания по военной помощи Украине. Не должно быть ограничений для дальнейшей помощи, — сказал Карис. Поделиться

Он добавил, что Эстония поставила своей целью выделить в поддержку Украины не менее 0,25% ВВП.

Россия будет оставаться самой серьезной военной угрозой для НАТО

В следующее десятилетие Россия будет враждебнее, чем в прошлом. НАТО должно быть к этому готово. Для этого у НАТО хорошие планы коллективной обороны, которые должны быть наполнены необходимыми силами и системами вооружений, — сказал Карис. Поделиться

Он также заявил, что это требует от Альянса больших расходов на оборону, поскольку становится все очевиднее, что двух процентов ВВП каждого союзника может быть недостаточно.

Нам нужно обсудить повышение амбициозных расходов на оборону до 2,5 или 3 процентов, — отметил президент Эстонии. Поделиться

Кроме того, Карис отметил важность усиления противовоздушной обороны НАТО.