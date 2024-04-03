Президент Ізраїлю дописав останні літери до Тори воєнного часу. Перші літери у ній писав Зеленський

Президент Ізраїлю Iцхак Герцог додав останні літери до Тори для українських євреїв, ініційованої Володимиром Зеленським на початку повномасштабного вторгнення.

Президенти України та Ізраїлю долучились до написання літер Сефер Тори

Понад два роки після того, як президент України Володимир Зеленський написав перші літери, його ізраїльський колега Іцхак Герцог написав останні літери до сувою Тори , присвяченого миру в обох країнах.

Тора була розпочата в Україні невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та завершена цього тижня в Ізраїлі, який зараз веде власну війну в Газі. Дописи у Торі робили євреї, які служать в українській армії, члени єврейської громади Києва, сім’ї загиблих ізраїльських солдатів та родичі ізраїльтян, викрадених у Газі, інші.

Написання сувою Тори, яку найближчими місяцями повернуть в Україну та розмістять в одній із синагог столиці, стало ініціативою головного рабина Києва Йонатана Марковича.

Обидва президенти зробили написи у Сефер Торі, яка присвячена миру та єдності. Її буде розміщено у київській синагозі. Йонатан Маркович Головний рабин Києва

Перші літери Сефер Тори були написані президентом України Зеленським «у його кабінеті у бункері в Києві», президент Ізраїлю Герцог написав останні літери на церемонії, що відбулася в його офіційній резиденції в Єрусалимі.

Інтеграція сил між євреями Ізраїлю та єврейською громадою в Україні є потужним примножувачем сили для виживання та спадкоємності єврейського народу. Немає нічого більш зворушливого, ніж бути частиною написання Сефер Тори, яка символізує цю особливу єдність, особливо зараз. Іцхак Герцог Президент Ізраїлю

На церемонії були присутні родичі Зіни Бейлін, 60-річної ізраїльтянки українського походження, яка була вбита 7 жовтня в Сдероті разом з десятком інших людей похилого віку під час автобусної поїздки, яку вона організувала на Мертве море. Зображення їхніх тіл були одними з перших, які показали бійню того кривавого дня.

Також присутній у резиденції президента Ізраїлю Маркович розповів про «історію єврейського героїзму та стійкості», яку поділяють «євреї Ізраїлю та України», і подякував євреям з Ізраїлю та всього світу за їхню допомогу українським євреям.

Коли ми почали писати Сефер Тору, ми не думали, що дійдемо до ситуації, коли наші брати, народ Ізраїлю у Святій Землі, також опиниться під загрозою жорстокої війни.

Зеленський планував поїхати до Ізраїлю

Готовність Президента Володимира Зеленського відвідати Ізраїль на початку вторгнення ХАМАС була сигналом для партнерів.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції.

Там трагедія, мої співчуття всім загиблим, абсолютно всім, але Росія досягла тут успіху. Треба це визнати. Це їхня дуже серйозна робота. Вони не досягли успіху на полі бою, але вони досягли успіху на дипломатичному полі саме в цьому треку. Це факт. Вагатися почали деякі держави. Що раніше, деякі держави почали балансувати, кому спочатку допомогти — Ізраїлю чи Україні. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що на початку трагедії на Близькому Сході були голоси, які казали: “Україна вже стоїть. Ми їм допомагаємо вже другий рік поспіль, а в Ізраїлю дуже серйозний виклик”. За оцінками Зеленського, все це точно не позитивно впливає на підтримку України.

Коментуючи можливість свого візиту, Президент наголосив, що був готовий на самому початку, і це був сигнал його колегам.