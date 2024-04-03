Президент Израиля дописал последние буквы в Тору военного времени. Первые буквы в ней писал Зеленский

Президент Израиля Ицхак Герцог добавил последние буквы в Тору для украинских евреев, инициированную Владимиром Зеленским в начале полномасштабного вторжения.
Президенты Украины и Израиля присоединились к написанию букв Сефер Торы
Более двух лет после того, как президент Украины Владимир Зеленский написал первые буквы, его израильский коллега Ицхак Герцог написал последние буквы к свитку Торы , посвященного миру в обеих странах.
Тора была начата в Украине вскоре после полномасштабного вторжения России в 2022 году и завершена на этой неделе в Израиле, которая сейчас ведет собственную войну в Газе. Записи в Торе делали евреи, служащие в украинской армии, члены еврейской общины Киева, семьи погибших израильских солдат и родственники израильтян, похищенных в Газе, другие.
Написание свитка Торы, которую в ближайшие месяцы вернут в Украину и разместят в одной из синагог столицы, стало инициативой главного раввина Киева Йонатана Марковича.
Первые буквы Сефер Торы были написаны президентом Украины Зеленским «в его кабинете в бункере в Киеве», президент Израиля Герцог написал последние буквы на состоявшейся церемонии в его официальной резиденции в Иерусалиме.
На церемонии присутствовали родственники Зины Бейлин, 60-летней израильтянки украинского происхождения, которая была убита 7 октября в Сдероте вместе с десятком других стариков во время автобусной поездки, которую она организовала на Мертвое море. Изображения их тел были одними из первых, которые показали бойню того кровавого дня.
Также присутствовавший в резиденции президента Израиля Маркович рассказал об «истории еврейского героизма и стойкости», которую разделяют «евреи Израиля и Украины», и поблагодарил евреев из Израиля и всего мира за их помощь украинским евреям.
Когда мы начали писать Сефер Тору, мы не думали, что дойдем до ситуации, когда наши братья, народ Израиля в Святой Земле, тоже окажется под угрозой жестокой войны.
Зеленский планировал поехать в Израиль
Готовность Президента Владимира Зеленского навестить Израиль в начале вторжения ХАМАС была сигналом для партнеров.
Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.
Он отметил, что в начале трагедии на Ближнем Востоке были голоса, которые говорили: Украина уже стоит. Мы им помогаем уже второй год, а у Израиля очень серьезный вызов”. По оценкам Зеленского, все это определенно не положительно влияет на поддержку Украины.
Комментируя возможность своего визита, Президент подчеркнул, что был готов в самом начале и это был сигнал его коллегам.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-