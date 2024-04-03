Президент Израиля дописал последние буквы в Тору военного времени. Первые буквы в ней писал Зеленский

Президенты Украины и Израиля присоединились к написанию букв Сефер Торы

Более двух лет после того, как президент Украины Владимир Зеленский написал первые буквы, его израильский коллега Ицхак Герцог написал последние буквы к свитку Торы , посвященного миру в обеих странах.

Тора была начата в Украине вскоре после полномасштабного вторжения России в 2022 году и завершена на этой неделе в Израиле, которая сейчас ведет собственную войну в Газе. Записи в Торе делали евреи, служащие в украинской армии, члены еврейской общины Киева, семьи погибших израильских солдат и родственники израильтян, похищенных в Газе, другие.

Написание свитка Торы, которую в ближайшие месяцы вернут в Украину и разместят в одной из синагог столицы, стало инициативой главного раввина Киева Йонатана Марковича.

Оба президента сделали надписи в Сефер Торе, посвященной миру и единству. Она будет размещена в киевской синагоге. Йонатан Маркович Главный раввин Киева

Первые буквы Сефер Торы были написаны президентом Украины Зеленским «в его кабинете в бункере в Киеве», президент Израиля Герцог написал последние буквы на состоявшейся церемонии в его официальной резиденции в Иерусалиме.

Интеграция сил между евреями Израиля и еврейской общиной в Украине является мощным умножителем сил для выживания и преемственности еврейского народа. Нет ничего более трогательного, чем быть частью написания Сефер Торы, символизирующей это особое единство, особенно сейчас. Ицхак Герцог Президент Израиля

На церемонии присутствовали родственники Зины Бейлин, 60-летней израильтянки украинского происхождения, которая была убита 7 октября в Сдероте вместе с десятком других стариков во время автобусной поездки, которую она организовала на Мертвое море. Изображения их тел были одними из первых, которые показали бойню того кровавого дня.

Также присутствовавший в резиденции президента Израиля Маркович рассказал об «истории еврейского героизма и стойкости», которую разделяют «евреи Израиля и Украины», и поблагодарил евреев из Израиля и всего мира за их помощь украинским евреям.

Когда мы начали писать Сефер Тору, мы не думали, что дойдем до ситуации, когда наши братья, народ Израиля в Святой Земле, тоже окажется под угрозой жестокой войны.

Зеленский планировал поехать в Израиль

Готовность Президента Владимира Зеленского навестить Израиль в начале вторжения ХАМАС была сигналом для партнеров.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

Там трагедия, мои соболезнования всем погибшим, абсолютно всем, но Россия добилась здесь успеха. Надо признать это. Это очень серьезная работа. Они не добились успеха на поле боя, но они добились успеха на дипломатическом поле именно в этом треке. Это факт. Колебаться стали некоторые государства. Что раньше некоторые государства начали балансировать, кому сначала помочь — Израилю или Украине. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что в начале трагедии на Ближнем Востоке были голоса, которые говорили: Украина уже стоит. Мы им помогаем уже второй год, а у Израиля очень серьезный вызов”. По оценкам Зеленского, все это определенно не положительно влияет на поддержку Украины.

Комментируя возможность своего визита, Президент подчеркнул, что был готов в самом начале и это был сигнал его коллегам.