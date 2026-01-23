Президент Румунії оцінив ідею об'єднання з Молдовою

Як вважає румунський лідер Нікушор Дан, станом на сьогодні ні його країна, ні Молдоава не готові до процесу об'єднання в одну державу.
Головні тези:
- Президент Румунії не бачать бажання населення Молдови до об'єднання з його країною.
- Про таку можливість першою заговорила саме Мая Санду.
Дан поки не бачить можливостей для об'єднання з Молдовою
З заявою з цього приводу президент Румунії виступив після того, як прибув на засідання Європейської ради, пише Observator News.
Журналісти у нього поцікавилися, чи гототий офіційний Бухарест серйозно розглянути сценарій об'єднання з Молдовою.
Однак лідерка Молдови Мая Санду схиляється до іншої думки у цього питанні.
Санда чітко дала зрозуміти, що не обговорювала цю тему зі союзниками у Європі, а також додала, що наразі її країна робить все можливе, щоб стати частиною ЄС.
