Президент Румунії оцінив ідею об'єднання з Молдовою

Як вважає румунський лідер Нікушор Дан, станом на сьогодні ні його країна, ні Молдоава не готові до процесу об'єднання в одну державу.

Дан поки не бачить можливостей для об'єднання з Молдовою

З заявою з цього приводу президент Румунії виступив після того, як прибув на засідання Європейської ради, пише Observator News.

Журналісти у нього поцікавилися, чи гототий офіційний Бухарест серйозно розглянути сценарій об'єднання з Молдовою.

У той момент, коли більшість у Республіці Молдова цього захоче. Поки що нас там немає, — лаконічно відповів Нікушор Дан.

Однак лідерка Молдови Мая Санду схиляється до іншої думки у цього питанні.

На її переконання, потенційний союз із Румунією міг би стати одним із способів, які гарантують Республіці Молдова, що вона залишиться частиною вільного світу і житиме в мирі, особливо в нинішньому регіональному та міжнародному контексті.

Санда чітко дала зрозуміти, що не обговорювала цю тему зі союзниками у Європі, а також додала, що наразі її країна робить все можливе, щоб стати частиною ЄС.