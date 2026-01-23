Президент Румынии оценил идею объединения с Молдовой

Как считает румынский лидер Никушор Дан, по состоянию на сегодняшний день ни его страна, ни Молдоава не готовы к процессу объединения в одно государство.
Главные тезисы
- Президент Румынии не видит желания населения Молдовы объединиться с его страной.
- О такой возможности первой заговорила именно Майя Санду.
Дан пока не видит возможности для объединения с Молдовой
С заявлением по этому поводу президент Румынии выступил после того, как прибыл на заседание Европейского совета, пишет Observator News.
Журналисты у него поинтересовались, готов ли официальный Бухарест серьезно рассмотреть сценарий объединения с Молдовой.
Однако лидер Молдовы Майя Санду склоняется к другому мнению в этом вопросе.
По ее убеждению, потенциальный союз с Румынией мог бы стать одним из способов, гарантирующих Республике Молдова, что она останется частью свободного мира и будет жить в мире, особенно в нынешнем региональном и международном контексте.
Санду четко дала понять, что не обсуждала эту тему с союзниками в Европе, а также добавила, что в настоящее время ее страна делает все возможное, чтобы стать частью ЕС.
