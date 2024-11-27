Президентка Єврокомісії звернулася до країн ЄС з важливою пропозицією

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 27 листопада у Страсбурзі заявила про необхідність збільшення витрат ЄС на оборону в умовах агресивної війни Росії проти України.

Фон дер Ляєн закликала ЄС збільшити витрати на оборону

Президентка Єврокомісії зробила важливу заяву до європейців на тлі війни Росії проти України.

Росія витрачає на оборону до дев'яти відсотків свого економічного виробництва, в той час, як ЄС — лише 1,9 відсотка. У цьому рівнянні щось не так, наші витрати на оборону мають збільшитися, — зазначила фон дер Ляєн, говорячи про плани роботи Європарламенту на найближчі п'ять років. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

За її словами, для цього необхідно зміцнювати оборонну промисловість і розвивати спільні європейські проєкти у сфері оборони.

Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що Європа має активніше брати участь у забезпеченні власної безпеки на тлі масштабної військової агресії Росії проти України.

Крім того, 19 листопада стало відомо, що низка країн ЄС підписала листи про наміри, спрямовані на спільну розробку певних видів озброєнь.

Європейський парламент обрав новий склад Єврокомісії

Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі 27 листопада більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований чинною та обраною президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

«За» таке рішення проголосували 370 депутатів, «проти» — 282, ще 36 європейських політиків утрималися.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ця структура відіграла важливу роль у формуванні політичної програми, відборі кандидатів та голосуванні за новий склад Єврокомісії. Про це Мецола сказала на спільній з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції.

Ми відіграли свою роль у голосуванні за команду Урсули фон дер Ляєн та у формуванні політичної програми, якою керуватиметься нова Європейська комісія, і ми відіграли свою роль у ретельній перевірці команди, яка допоможе реалізувати цю програму протягом наступних п'яти років, як належить демократам та відповідальним політикам. Поширити

За її словами, цей склад комісії почне розпочне роботу вже 1 грудня.