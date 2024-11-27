Президентка Єврокомісії звернулася до країн ЄС з важливою пропозицією

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 27 листопада у Страсбурзі заявила про необхідність збільшення витрат ЄС на оборону в умовах агресивної війни Росії проти України.
Головні тези:
- Урсула фон дер Ляєн закликає ЄС збільшити витрати на оборону через активність Росії проти України.
- В умовах агресивної війни Росії, Європейський союз повинен зміцнювати свою оборону та розвивати спільні проекти у цій сфері.
- Підписання угод про спільну розробку озброєнь є важливим кроком для безпеки ЄС.
- Новий склад Єврокомісії затверджений Європарламентом і має забезпечити підвищення конкурентоспроможності та незалежності Європейського Союзу.
- За кермо нової Європейської комісії стоїть команда, яка має реалізувати програму протягом наступних п'яти років у сфері енергетики, безпеки та оборони.
Фон дер Ляєн закликала ЄС збільшити витрати на оборону
Президентка Єврокомісії зробила важливу заяву до європейців на тлі війни Росії проти України.
За її словами, для цього необхідно зміцнювати оборонну промисловість і розвивати спільні європейські проєкти у сфері оборони.
Обраний президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що Європа має активніше брати участь у забезпеченні власної безпеки на тлі масштабної військової агресії Росії проти України.
Крім того, 19 листопада стало відомо, що низка країн ЄС підписала листи про наміри, спрямовані на спільну розробку певних видів озброєнь.
Європейський парламент обрав новий склад Єврокомісії
Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі 27 листопада більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований чинною та обраною президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.
«За» таке рішення проголосували 370 депутатів, «проти» — 282, ще 36 європейських політиків утрималися.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ця структура відіграла важливу роль у формуванні політичної програми, відборі кандидатів та голосуванні за новий склад Єврокомісії. Про це Мецола сказала на спільній з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції.
За її словами, цей склад комісії почне розпочне роботу вже 1 грудня.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-