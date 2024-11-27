Президент Еврокомиссии обратилась к странам ЕС с важным предложением

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 27 ноября в Страсбурге заявила о необходимости увеличения расходов ЕС на оборону в условиях агрессивной войны России против Украины.
Главные тезисы
- Урсула фон дер Ляен обратилась к странам ЕС с предложением увеличить расходы на оборону из-за активности России против Украины.
- Подписание соглашений о совместной разработке вооружений — важный шаг для безопасности Евросоюза.
- Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии, что считается важным шагом для повышения конкурентоспособности и независимости Европейского Союза.
- Программа работы новой Еврокомиссии в следующие пять лет сосредоточена на развитии в области энергетики, безопасности и обороны.
Фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить расходы на оборону
Президент Еврокомиссии сделала важное заявление к европейцам на фоне войны России против Украины.
По ее словам, для этого необходимо укреплять оборонную промышленность и развивать совместные европейские проекты в сфере обороны.
Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Европа должна активнее участвовать в обеспечении безопасности на фоне масштабной военной агрессии России против Украины.
Кроме того, 19 ноября стало известно, что ряд стран ЕС подписали письма о намерениях, направленных на совместную разработку определенных видов вооружений.
Европейский парламент избрал новый состав Еврокомиссии
Европейский парламент во время пленарного заседания в Страсбурге 27 ноября большинством голосов утвердил состав новой Еврокомиссии, ранее предложенный действующей и избранной президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
За такое решение проголосовали 370 депутатов, против — 282, еще 36 европейских политиков воздержались.
Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что эта структура сыграла важную роль в формировании политической программы, отборе кандидатов и голосовании за новый состав Еврокомиссии. Об этом Мецола сказала на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции.
По ее словам, этот состав комиссии начнет работу уже 1 декабря.
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