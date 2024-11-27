Президент Еврокомиссии обратилась к странам ЕС с важным предложением

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 27 ноября в Страсбурге заявила о необходимости увеличения расходов ЕС на оборону в условиях агрессивной войны России против Украины.

Фон дер Ляйен призвала ЕС увеличить расходы на оборону

Президент Еврокомиссии сделала важное заявление к европейцам на фоне войны России против Украины.

Россия тратит на оборону до девяти процентов своего экономического производства, в то время как ЕС — всего 1,9 процента. В этом уравнении что-то не так, наши расходы на оборону увеличатся, — отметила фон дер Ляйен, говоря о планах работы Европарламента на ближайшие пять лет. Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии

По ее словам, для этого необходимо укреплять оборонную промышленность и развивать совместные европейские проекты в сфере обороны.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что Европа должна активнее участвовать в обеспечении безопасности на фоне масштабной военной агрессии России против Украины.

Кроме того, 19 ноября стало известно, что ряд стран ЕС подписали письма о намерениях, направленных на совместную разработку определенных видов вооружений.

Европейский парламент избрал новый состав Еврокомиссии

Европейский парламент во время пленарного заседания в Страсбурге 27 ноября большинством голосов утвердил состав новой Еврокомиссии, ранее предложенный действующей и избранной президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

За такое решение проголосовали 370 депутатов, против — 282, еще 36 европейских политиков воздержались.

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что эта структура сыграла важную роль в формировании политической программы, отборе кандидатов и голосовании за новый состав Еврокомиссии. Об этом Мецола сказала на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции.

Мы сыграли свою роль в голосовании за команду Урсули фон дер Ляен и в формировании политической программы, которой будет руководствоваться новая Европейская комиссия, и мы сыграли свою роль в тщательной проверке команды, которая поможет реализовать эту программу в течение следующих пяти лет, как положено демократам и ответственным политикам. Поделиться

По ее словам, этот состав комиссии начнет работу уже 1 декабря.