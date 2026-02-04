Прибутки РФ від продажу енергоносіїв скоротилися вдвічі у січні 2026 року

У січні 2026 року доходи Росії від енергоносіїв знизилися вдвічі порівняно з тим самим періодом минулого року, і досягнули найнижчого рівня з липня 2020 року.

Росія критично втрачає гроші на продажу нафти і газу

За даними Міністерства фінансів РФ, прибуток країни від продажу нафти й газу в січні скоротився вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягли найнижчого рівня з липня 2020 року.

Січневий показник у 393,3 млрд руб (5,10 млрд дол) був нижчим за грудневий показник у 447,8 млрд руб.

Це зниження було спричинене падінням цін на нафту та зміцненням рубля. Доходи від нафти і газу мають вирішальне значення для державного бюджету Росії, дефіцит якого в 2025 році склав 5,6 трлн рублів, або 2,6% ВВП.

Доходи від нафти і газу є основним джерелом грошових надходжень для Кремля, складаючи майже чверть доходів федерального бюджету, які були вичерпані значними витратами на оборону від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За прогнозами, цього року бюджет отримає 8,92 трлн руб від продажу нафти і газу. Загальні доходи бюджету на 2026 рік оцінюються в 40,283 трлн руб.