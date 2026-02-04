Доходы РФ от продажи энергоносителей сократились вдвое в январе 2026 года

В январе 2026 года доходы России от энергоносителей снизились вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли самого низкого уровня с июля 2020 года.
Главные тезисы
- Доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое в январе 2026 года, достигнув самого низкого уровня с 2020 года.
- Падение прибыли было обусловлено падением цен на энергоносители и укреплением рубля, что увеличило убытки страны.
Россия критически теряет деньги на продажу нефти и газа
По данным Министерства финансов РФ, прибыль страны от продажи нефти и газа в январе сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла самого низкого уровня с июля 2020 года.
Январский показатель в 393,3 млрд руб (5,10 млрд долл.) был ниже декабрьского показателя в 447,8 млрд руб.
Это понижение было вызвано падением цен на нефть и укреплением рубля. Доходы от нефти и газа имеют решающее значение для государственного бюджета России, дефицит которого в 2025 году составил 5,6 трлн. рублей, или 2,6% ВВП.
Доходы от нефти и газа являются основным источником денежных поступлений для Кремля, составляя почти четверть доходов федерального бюджета, исчерпаемых значительными расходами на оборону с начала полномасштабного вторжения в Украину.
По прогнозам, в текущем году бюджет получит 8,92 трлн руб от продажи нефти и газа. Общие доходы бюджета на 2026 год оцениваются в 40,283 трлн. руб.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-