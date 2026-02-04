Доходы РФ от продажи энергоносителей сократились вдвое в январе 2026 года
Доходы РФ от продажи энергоносителей сократились вдвое в январе 2026 года

Источник:  Reuters

В январе 2026 года доходы России от энергоносителей снизились вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли самого низкого уровня с июля 2020 года.

  • Доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое в январе 2026 года, достигнув самого низкого уровня с 2020 года.
  • Падение прибыли было обусловлено падением цен на энергоносители и укреплением рубля, что увеличило убытки страны.

Россия критически теряет деньги на продажу нефти и газа

По данным Министерства финансов РФ, прибыль страны от продажи нефти и газа в январе сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла самого низкого уровня с июля 2020 года.

Январский показатель в 393,3 млрд руб (5,10 млрд долл.) был ниже декабрьского показателя в 447,8 млрд руб.

Это понижение было вызвано падением цен на нефть и укреплением рубля. Доходы от нефти и газа имеют решающее значение для государственного бюджета России, дефицит которого в 2025 году составил 5,6 трлн. рублей, или 2,6% ВВП.

Доходы от нефти и газа являются основным источником денежных поступлений для Кремля, составляя почти четверть доходов федерального бюджета, исчерпаемых значительными расходами на оборону с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По прогнозам, в текущем году бюджет получит 8,92 трлн руб от продажи нефти и газа. Общие доходы бюджета на 2026 год оцениваются в 40,283 трлн. руб.

В прошлом году доходы федерального бюджета России от нефти и газа упали на 24% до 8,48 трлн рублей, что является самым низким уровнем с 2020 года.

