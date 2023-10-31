Причетний до атаки 7 жовтня. Армія оборони Ізраїлю ліквідувала одного з ватажків ХАМАС

Ібрагім Біарі був одним із командирів ХАМАС, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу "Нухби" направили членів терористичного угруповання на вторгнення в Ізраїль.
ЦАХАЛ знищив ще одного лідера ХАМАС
Ізраїль завдав авіаудару по Газі та знищив командира батальйону ХАМАС "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки 7 жовтня.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАС, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.
За даними ЦАХАЛ, Біарі був одним із командирів ХАМАС, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу "Нухби" направили членів терористичного угруповання на вторгнення в Ізраїль.
У ЦАХАЛ заявляють, що авіаудар у Джабалії був частиною "широкомасштабного удару" по бойовиках ХАМАС та інфраструктурі, що належить батальйону "Центральна Джабалія".
За даними ЦАХАЛ, батальйон "Центральна Джабалія" взяв під свій контроль кілька цивільних будівель у цьому районі.
Підземна інфраструктура терористів, вбудована під будівлями, також звалилася після удару. У ЦАХАЛ заявляють, що вони також повторюють свій заклик до жителів цього району перебратися на південь заради своєї безпеки.
Наземна операція Ізраїлю в Газі
7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Газі.
27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.
31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Газу.
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