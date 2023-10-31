Причетний до атаки 7 жовтня. Армія оборони Ізраїлю ліквідувала одного з ватажків ХАМАС

Ібрагім Біарі був одним із командирів ХАМАС, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу "Нухби" направили членів терористичного угруповання на вторгнення в Ізраїль.

ЦАХАЛ знищив ще одного лідера ХАМАС

Ізраїль завдав авіаудару по Газі та знищив командира батальйону ХАМАС "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок удару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАС, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.

За даними ЦАХАЛ, Біарі був одним із командирів ХАМАС, відповідальних за те, що 7 жовтня члени елітного підрозділу "Нухби" направили членів терористичного угруповання на вторгнення в Ізраїль.

timesofisrael.com

У ЦАХАЛ заявляють, що авіаудар у Джабалії був частиною "широкомасштабного удару" по бойовиках ХАМАС та інфраструктурі, що належить батальйону "Центральна Джабалія".

За даними ЦАХАЛ, батальйон "Центральна Джабалія" взяв під свій контроль кілька цивільних будівель у цьому районі.

Удар завдав шкоди командуванню і контролю ХАМАС в цьому районі, а також його здатності спрямовувати воєнні дії проти солдатів ЦАХАЛ, які діють на всій території Гази, – йдеться у заяві армії. Поширити

Підземна інфраструктура терористів, вбудована під будівлями, також звалилася після удару. У ЦАХАЛ заявляють, що вони також повторюють свій заклик до жителів цього району перебратися на південь заради своєї безпеки.

Наземна операція Ізраїлю в Газі

7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Газі.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

31 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Газу.