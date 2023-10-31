Причастен к атаке 7 октября. Армия обороны Израиля ликвидировала одного из лидеров ХАМАС

Ибрагим Биари был одним из командиров ХАМАСа, ответственных за то, что 7 октября члены элитного подразделения "Нухбы" направили членов террористической группировки на вторжение в Израиль.

ЦАХАЛ уничтожил еще одного предводителя ХАМАС

Израиль нанес авиаудару по Газе и уничтожил командира батальона ХАМАС "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари. Он причастен к атаке 7 октября.

Армия обороны Израиля заявила, что в результате удара погиб Биари и несколько других террористов, а также обрушились подземные тоннели ХАМАС, в результате чего были разрушены несколько близлежащих зданий.

По данным ЦАХАЛ, Биари был одним из командиров ХАМАСа, ответственных за то, что 7 октября члены элитного подразделения "Нухбы" направили членов террористической группировки на вторжение в Израиль.

timesofisrael.com

В ЦАХАЛ заявляют, что авиаудар в Джабалии был частью "широкомасштабного удара" по боевикам ХАМАС и принадлежащей инфраструктуре батальона "Центральная Джабалия".

По данным ЦАХАЛ, батальон "Центральная Джабалия" взял под свой контроль несколько гражданских построек в этом районе.

Удар нанес ущерб командованию и контролю ХАМАС в этом районе, а также его способности направлять военные действия против действующих на всей территории Газы солдат ЦАХАЛ, – говорится в заявлении армии. Поделиться

Подземная инфраструктура террористов, встроенная под постройками, также рухнула после удара. В ЦАХАЛ заявляют, что они также повторяют свой призыв жителям этого района перебраться на юг ради своей безопасности.

Наземная операция Израиля в Газе

7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Газе.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Газу.