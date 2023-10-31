Причастен к атаке 7 октября. Армия обороны Израиля ликвидировала одного из лидеров ХАМАС

Ибрагим Биари был одним из командиров ХАМАСа, ответственных за то, что 7 октября члены элитного подразделения "Нухбы" направили членов террористической группировки на вторжение в Израиль.
ЦАХАЛ уничтожил еще одного предводителя ХАМАС
Израиль нанес авиаудару по Газе и уничтожил командира батальона ХАМАС "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари. Он причастен к атаке 7 октября.
Армия обороны Израиля заявила, что в результате удара погиб Биари и несколько других террористов, а также обрушились подземные тоннели ХАМАС, в результате чего были разрушены несколько близлежащих зданий.
По данным ЦАХАЛ, Биари был одним из командиров ХАМАСа, ответственных за то, что 7 октября члены элитного подразделения "Нухбы" направили членов террористической группировки на вторжение в Израиль.
В ЦАХАЛ заявляют, что авиаудар в Джабалии был частью "широкомасштабного удара" по боевикам ХАМАС и принадлежащей инфраструктуре батальона "Центральная Джабалия".
По данным ЦАХАЛ, батальон "Центральная Джабалия" взял под свой контроль несколько гражданских построек в этом районе.
Подземная инфраструктура террористов, встроенная под постройками, также рухнула после удара. В ЦАХАЛ заявляют, что они также повторяют свой призыв жителям этого района перебраться на юг ради своей безопасности.
Наземная операция Израиля в Газе
7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Газе.
27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.
31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Газу.
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