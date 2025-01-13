Сімейна комедія "Пригоди Паддінгтона в Перу" виходить в український прокат — трейлер

В український прокат ця яскрава cтрічка, яка стала третьою у франшизі, вийде вже 16 січня 2025 року.

Паддінгтон повертається: довгоочікуваний третій фільм

За сюжетом нового фільму, Паддінгтон отримує листа від черниці, яка керує перуанським Будинком для літніх ведмедів, де проводить свої сутінкові роки його тітка, ведмедиця Люсі. Черниця повідомляє Паддінгтону, що його Люсі почала дивно себе поводити через тугу за ним.

Тим часом члени родини Браунів, що прихистила ведмедика у Лондоні, починають віддалятися одне від одного. Тож подорож до Південної Америки здається чудовою можливістю провести час разом перед тим, як старша донька подружя Браунів Джуді поїде до університету.

І ось Брауни та Паддінгтон перетинають Атлантику літаком і прямують через джунглі автобусом, щоб дізнатися, що... Люсі зникла з будинку для літніх ведмедів.

Щоб відшукати Люсі, їм доведеться вирушити Амазонкою на її пошуки, для чого вони наймають річковий катер під управлінням привабливого капітана, дослідника джунглів, та його доньки. Але чи варто Паддінгтону і Браунам хвилюватися через портрет жадібного до золота конкістадора, що висить у каюті капітана? І чи не підозріло, що черниця постійно запевняє, що в Будинку для літніх ведмедів немає ну нічогісінько підозрілого? Поширити

Перші дві частини "Пригод Паддінгтона" зняв Пол Кінґ. І він залишився в проєкті, але тепер вже в новій ролі — виконавчого продюсера і співавтора сценарію (разом із Саймоном Фарнабі та Марком Бертоном). А в режисерському кріслі Кінґа замінив Дуґал Вілсон. Він першою чергою відомий за креативними рекламними роликами для провідних світових брендів, а також музичними кліпами для таких зірок, як гурти Coldplay, LCD Soundsystem і Джарвіс Кокер.

До своїх ролей у нових "Пригодах Паддінгтона" повернуться улюблені актори, без яких вже не уявити цієї душевної франшизи. Так, містер Генрі Брауна знову зіграє Г’ю Бонневіль ("Аббатство Даунтон"), Джуді Браун — Мадлен Гарріс, Джонатана Брауна — Самуель Джослін.

Джулі Волтерс ("Гаррі Поттер") знову зіграє економку Браунів, місіс Бьорд. А також у невеличкій, але важливій сцені повернеться містер Грубер у виконанні Джима Бродбент ("Бріджит Джонс").

“Пригоди Паддінгтона в Перу”

Хоча є у касті й важлива заміна: тепер замість Саллі Гокінс роль місіс Мері Браун виконує Емілі Мортімер ("Мері Поппінс повертається").

А ще до касту долучилися дві справжні суперзірки. Так, підозрілу черницю зіграла володарка "Оскару" Олівія Колман ("Вонка", "Фаворитка", "Батько", серіал "Корона"), а ще більш підозрілого капітана — Антоніо Бандерас ("Зорро", "Шкіра, в якій я живу", "Індіана Джонс і реліквія долі").

До речі, представники StudioCanal, світового дистрибутора франшизи "Паддінгтон", оголосили, що компанія вже працює над четвертим фільмом та спін-офф серіалом про Паддінгтона. Вихід цих проєктів планується на 2027-2028 роки, до 70-річного ювілею франшизи, який відраховується від 13 жовтня 1958 року, — дня, коли вперше вийшла друком книга Майкла Бонда "Ведмедик на ім'я Паддінгтон". Поширити

Чому "Роббі Вільямс: Better Man" є своєрідною революцією у кіно

Уже з 23 січня українські глядачі зможуть насолодитися довгоочікуваним фільмом "Роббі Вільямс: Better Man", який розповість історію успіху короля поп-музики.

Британський співак Роббі Вільямс — жива легенда світової сцени.

Він збирає стадіони десятки років поспіль, а його головні хіти досі слухають сотні мільйонів людей.

Новий фільм про культового артиста, який отримав символічну назву "Роббі Вільямс: Better Man", поєднує в собі мюзикл і байопік з унікальною VFX-графікою.

До створення стрічки були залучені спеціалісти зі спецефектів, що працювали над "Володарем перснів", "Аватаром" і "Планетою мавп".