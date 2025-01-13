Сімейна комедія "Пригоди Паддінгтона в Перу" виходить в український прокат — трейлер

В український прокат ця яскрава cтрічка, яка стала третьою у франшизі, вийде вже 16 січня 2025 року.
Головні тези:
- Події третього фільму будуть розгортатися у перуанському Будинку для літніх ведмедів, де зникла тітка ведмедика Паддінгтона.
- У новому фільмі знайдуться нові персонажі, включно з Олівією Колман та Антоніо Бандерасом, а також акторами з попередніх частин.
- Студія StudioCanal планує випустити четвертий фільм та спін-офф серіал про Паддінгтона до 70-річчя франшизи у 2027-2028 роках.
Паддінгтон повертається: довгоочікуваний третій фільм
За сюжетом нового фільму, Паддінгтон отримує листа від черниці, яка керує перуанським Будинком для літніх ведмедів, де проводить свої сутінкові роки його тітка, ведмедиця Люсі. Черниця повідомляє Паддінгтону, що його Люсі почала дивно себе поводити через тугу за ним.
Тим часом члени родини Браунів, що прихистила ведмедика у Лондоні, починають віддалятися одне від одного. Тож подорож до Південної Америки здається чудовою можливістю провести час разом перед тим, як старша донька подружя Браунів Джуді поїде до університету.
І ось Брауни та Паддінгтон перетинають Атлантику літаком і прямують через джунглі автобусом, щоб дізнатися, що... Люсі зникла з будинку для літніх ведмедів.
Перші дві частини "Пригод Паддінгтона" зняв Пол Кінґ. І він залишився в проєкті, але тепер вже в новій ролі — виконавчого продюсера і співавтора сценарію (разом із Саймоном Фарнабі та Марком Бертоном). А в режисерському кріслі Кінґа замінив Дуґал Вілсон. Він першою чергою відомий за креативними рекламними роликами для провідних світових брендів, а також музичними кліпами для таких зірок, як гурти Coldplay, LCD Soundsystem і Джарвіс Кокер.
До своїх ролей у нових "Пригодах Паддінгтона" повернуться улюблені актори, без яких вже не уявити цієї душевної франшизи. Так, містер Генрі Брауна знову зіграє Г’ю Бонневіль ("Аббатство Даунтон"), Джуді Браун — Мадлен Гарріс, Джонатана Брауна — Самуель Джослін.
Джулі Волтерс ("Гаррі Поттер") знову зіграє економку Браунів, місіс Бьорд. А також у невеличкій, але важливій сцені повернеться містер Грубер у виконанні Джима Бродбент ("Бріджит Джонс").
Хоча є у касті й важлива заміна: тепер замість Саллі Гокінс роль місіс Мері Браун виконує Емілі Мортімер ("Мері Поппінс повертається").
А ще до касту долучилися дві справжні суперзірки. Так, підозрілу черницю зіграла володарка "Оскару" Олівія Колман ("Вонка", "Фаворитка", "Батько", серіал "Корона"), а ще більш підозрілого капітана — Антоніо Бандерас ("Зорро", "Шкіра, в якій я живу", "Індіана Джонс і реліквія долі").
Чому "Роббі Вільямс: Better Man" є своєрідною революцією у кіно
Уже з 23 січня українські глядачі зможуть насолодитися довгоочікуваним фільмом "Роббі Вільямс: Better Man", який розповість історію успіху короля поп-музики.
Британський співак Роббі Вільямс — жива легенда світової сцени.
Він збирає стадіони десятки років поспіль, а його головні хіти досі слухають сотні мільйонів людей.
Новий фільм про культового артиста, який отримав символічну назву "Роббі Вільямс: Better Man", поєднує в собі мюзикл і байопік з унікальною VFX-графікою.
До створення стрічки були залучені спеціалісти зі спецефектів, що працювали над "Володарем перснів", "Аватаром" і "Планетою мавп".
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