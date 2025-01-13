Семейная комедия "Приключения Паддингтона в Перу" выходит в украинский прокат — трейлер

В украинский прокат эта яркая лента, ставшая третьей во франшизе, выйдет уже 16 января 2025 года.

Паддингтон возвращается: долгожданный третий фильм

По сюжету нового фильма, Паддингтон получает письмо от монахини, которая руководит перуанским Домом для пожилых медведей, где проводит свои сумеречные годы его тетя, медведица Люси. Монахиня сообщает Паддингтону, что его Люси начала странно себя вести из-за тоски по нему.

Тем временем члены семьи Браунов, приютившей мишку в Лондоне, начинают удаляться друг от друга. Путешествие в Южную Америку кажется прекрасной возможностью провести время вместе перед тем, как старшая дочь супругов Браунов Джуди поедет в университет.

И вот Брауны и Паддингтон пересекают Атлантику самолетом и следуют через джунгли автобусом, чтобы узнать, что... Люси скрылась из дома для пожилых медведей.

Чтобы найти Люси, им придется отправиться Амазонкой на ее поиски, для чего они нанимают речной катер под управлением привлекательного капитана, исследователя джунглей и его дочери. Но стоит ли Паддингтону и Браунам переживать из-за портрет жадного до золота конкистадора, висящего в каюте капитана? И не подозрительно ли, что монахиня постоянно уверяет, что в Доме для пожилых медведей нет ну ничего подозрительного? Поделиться

Первые две части "Приключений Паддингтона" снял Пол Кинг. И он остался в проекте, но теперь уже в новой роли исполнительного продюсера и соавтора сценария (вместе с Саймоном Фарнаби и Марком Бертоном). А в режиссерском кресле Кинга заменил Дугал Уилсон. Он в первую очередь известен по креативным рекламным роликам для ведущих мировых брендов, а также музыкальным клипам для таких звезд, как группы Coldplay, LCD Soundsystem и Джарвис Кокер.

К своим ролям в новых "Приключениях Паддингтона" вернутся любимые актеры, без которых уже не вообразить этой душевной франшизы. Так, мистер Генри Брауна снова сыграет Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"), Джуди Браун — Мадлен Гаррис, Джонатана Брауна — Самуэль Джослин.

Джули Уолтерс ("Гарри Поттер") снова сыграет экономку Браунов, миссис Берд. А также в небольшой, но важной сцене вернется мистер Грубер в исполнении Джима Бродбента ("Бриджит Джонс").

"Приключения Паддингтона в Перу"

Хотя есть в касте и важная замена: теперь вместо Салли Гокинс роль миссис Мэри Браун исполняет Эмили Мортимер ("Мэри Поппинс возвращается").

А еще в касту присоединились две настоящие суперзвезды. Так, подозрительную монахиню сыграла обладательница "Оскара" Оливия Колман ("Вонка", "Фаворитка", "Отец", сериал "Корона"), а еще более подозрительного капитана — Антонио Бандерас ("Зорро"). ", "Кожа, в которой я живу", "Индиана Джонс и реликвия судьбы").

Кстати, представители StudioCanal, мирового дистрибьютора франшизы "Паддингтон", объявили, что компания уже работает над четвертым фильмом и спин-офф сериалом о Паддингтоне. Выход этих проектов планируется на 2027-2028 годы, к 70-летнему юбилею франшизы, отсчитываемому от 13 октября 1958 года, — дню, когда впервые вышла книга Майкла Бонда "Мишка по имени Паддингтон". Поделиться

Почему "Робби Уильямс: Better Man" является своеобразной революцией в кино

Уже с 23 января украинские зрители смогут насладиться долгожданным фильмом "Робби Уильямс: Better Man", который поведает историю успеха короля поп-музыки.

Британский певец Робби Уильямс — живая легенда мировой сцены.

Он собирает стадионы десятки лет подряд, а его главные хиты до сих пор слушают сотни миллионов человек.

Новый фильм о культовом артисте, получивший символическое название "Робби Уильямс: Better Man", сочетает в себе мюзикл и байопик с уникальной VFX-графикой.

К созданию ленты были привлечены специалисты по спецэффектам, работавшим над "Властелином колец", "Аватаром" и "Планетой обезьян".