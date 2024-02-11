Прикордонники затримали групу порушників на кордоні з Молдовою — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикордонники затримали групу порушників на кордоні з Молдовою — відео

Держприкордонслужба України
Прикордонник

За даними прикордонників, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, восьмеро українців планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.

Прикордонника затримали групу порушників-чоловіків

Прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

8 українців планували потрапити до Молдови через придністровський сегмент кордону.

Прокладання маршруту організатором коштувало від 40 до 80 тис грн з кожного. Зупинили порушників за кілометр від кордону.

На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

Також прикордонники викрили схему ухилянтів, завдяки якій чоловікам за 4 тис дол надавали гідрокостюм, гумовий матрац та супровід до Тиси.

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