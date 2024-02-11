Пограничники задержали группу нарушителей на границе с Молдовой — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники задержали группу нарушителей на границе с Молдовой — видео

Госпогранслужба Украины
Пограничник
Читати українською

По данным пограничников, воспользовавшись услугами интернет-мессенджера, восемь украинцев планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы.

Пограничника задержали группу нарушителей-мужчин

Пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

8 украинцев планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы.

Прокладка маршрута организатором стоила от 40 до 80 тыс грн с каждого. Остановили нарушителей в километре от границы.

На лиц составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения России в Украину в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

Также пограничники разоблачили схему уклонистов, благодаря которой мужчинам за 4 тыс долл предоставляли гидрокостюм, резиновый матрас и сопровождение к Тисе.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Пограничники предупреждают о сложностях на границе со Словакией
ГПСУ
Словакия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пограничники подтвердили возобновление движения грузовиков на ПП "Медика-Шегини"
ГПСУ
Гранца
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пограничники задержали группу из 38 уклонистов на венгерской границе — видео
Госпогранслужба Украины
Пограничник

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?