Пограничники задержали группу нарушителей на границе с Молдовой — видео

По данным пограничников, воспользовавшись услугами интернет-мессенджера, восемь украинцев планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы.
Пограничника задержали группу нарушителей-мужчин
Пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
8 украинцев планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы.
Прокладка маршрута организатором стоила от 40 до 80 тыс грн с каждого. Остановили нарушителей в километре от границы.
На лиц составлены админпротоколы, дела направлены в суд.
Выезд мужчин призывного возраста за границу
После полномасштабного вторжения России в Украину в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.
Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.
Также пограничники разоблачили схему уклонистов, благодаря которой мужчинам за 4 тыс долл предоставляли гидрокостюм, резиновый матрас и сопровождение к Тисе.
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