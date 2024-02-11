Пограничники задержали группу нарушителей на границе с Молдовой — видео

По данным пограничников, воспользовавшись услугами интернет-мессенджера, восемь украинцев планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы.

Пограничника задержали группу нарушителей-мужчин

Пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

8 украинцев планировали попасть в Молдову через приднестровский сегмент границы.

Прокладка маршрута организатором стоила от 40 до 80 тыс грн с каждого. Остановили нарушителей в километре от границы.

На лиц составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения России в Украину в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

Также пограничники разоблачили схему уклонистов, благодаря которой мужчинам за 4 тыс долл предоставляли гидрокостюм, резиновый матрас и сопровождение к Тисе.