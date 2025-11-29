Прикордонники знищили пункт управління дронами армії РФ на Харківському напрямку — відео
Прикордонники знищили пункт управління дронами армії РФ на Харківському напрямку — відео

Джерело:  online.ua

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили пункт управління БПЛА та міномет російських загарбників на Харківському напрямку.

Бійці ДПСУ знищили пункт управління дронами армії РФ

Про це підрозділ повідомив у Телеграмі та оприлюднив відповідне відео.

Зокрема, нашим хлопцям вдалося виявити та знищити пункт управління БПЛА ворога, а також міномет противника, з якого вівся вогонь по позиціях Сил оборони.

Крім того, на Куп’янському напрямку екіпажі “Фенікса” ліквідували чергову партію загарбників.

