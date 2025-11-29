Прикордонники знищили пункт управління дронами армії РФ на Харківському напрямку — відео

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили пункт управління БПЛА та міномет російських загарбників на Харківському напрямку.
Головні тези:
- Бійці прикордонного підрозділу знищили пункт управління дронами армії РФ на Харківському напрямку.
- Під час операції було ліквідовано пункт управління БПЛА та міномет російських загарбників.
- Успішна діяльність бійців ДПСУ спрямована на забезпечення безпеки на Харківському напрямку.
Бійці ДПСУ знищили пункт управління дронами армії РФ
Про це підрозділ повідомив у Телеграмі та оприлюднив відповідне відео.
Зокрема, нашим хлопцям вдалося виявити та знищити пункт управління БПЛА ворога, а також міномет противника, з якого вівся вогонь по позиціях Сил оборони.
Крім того, на Куп’янському напрямку екіпажі “Фенікса” ліквідували чергову партію загарбників.
