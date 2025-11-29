Прикордонники знищили пункт управління дронами армії РФ на Харківському напрямку — відео

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" знищили пункт управління БПЛА та міномет російських загарбників на Харківському напрямку.

Бійці ДПСУ знищили пункт управління дронами армії РФ

Про це підрозділ повідомив у Телеграмі та оприлюднив відповідне відео.

Зокрема, нашим хлопцям вдалося виявити та знищити пункт управління БПЛА ворога, а також міномет противника, з якого вівся вогонь по позиціях Сил оборони.

Крім того, на Куп’янському напрямку екіпажі “Фенікса” ліквідували чергову партію загарбників.