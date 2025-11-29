Пограничники уничтожили пункт управления дронами армии РФ на Харьковском направлении — видео

Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили пункт управления БПЛА и миномет российских захватчиков на Харьковском направлении.

Бойцы ГНСУ уничтожили пункт управления дронами армии РФ

Об этом подразделение сообщило в Телеграмме и обнародовало соответствующее видео.

В частности, нашим ребятам удалось обнаружить и уничтожить пункт управления БПЛА врага, а также миномет противника, из которого велся огонь по позициям сил обороны.

Кроме того, на Купянском направлении экипажи Феникса ликвидировали очередную партию захватчиков.