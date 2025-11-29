Пограничники уничтожили пункт управления дронами армии РФ на Харьковском направлении — видео

Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили пункт управления БПЛА и миномет российских захватчиков на Харьковском направлении.
Главные тезисы
- Бойцы пограничного подразделения уничтожили пункт управления дронами армии РФ и миномет на Харьковском направлении.
- Ликвидация пункта управления БПЛА и миномета российских захватчиков способствует безопасности Харьковского направления.
- Эффективная работа беспилотной авиационной системы “Феникс” позволила успешно провести операцию.
Бойцы ГНСУ уничтожили пункт управления дронами армии РФ
Об этом подразделение сообщило в Телеграмме и обнародовало соответствующее видео.
В частности, нашим ребятам удалось обнаружить и уничтожить пункт управления БПЛА врага, а также миномет противника, из которого велся огонь по позициям сил обороны.
Кроме того, на Купянском направлении экипажи Феникса ликвидировали очередную партию захватчиков.
