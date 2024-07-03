Прикривалися дітьми-сиротами. Лубінець розкрив деталі афери щодо втечі за кордон від мобілізації
Категорія
Україна
Дата публікації

Прикривалися дітьми-сиротами. Лубінець розкрив деталі афери щодо втечі за кордон від мобілізації

Дмитро Лубінець
Лубінець

Під час моніторингових візитів у Німеччині Офіс омбудсмена України виявив, що посадовці київських соціальних центрів відправили своїх родичів супроводжувати дітей-сиріт за кордон, аби ті чоловіки уникли мобілізації.

Головні тези:

  • Під час моніторингових візитів у Німеччині Офіс омбудсмена виявив, що діти-сироти були використані для уникнення мобілізації родичами київських чиновників.
  • Керівництво соціальних центрів відправило своїх рідних, щоб супроводжувати дітей за кордон, порушивши законодавство.
  • Лубінець розкрив деталі афери та зазначив, що чоловіки, які супроводжували дітей, уникли повернення до України.
  • Офіс омбудсмена вже звернувся до різних установ з проханням розслідувати ці справи та більш прискіпливо перевіряти документи щодо закордонних відряджень.

Лубінець розкрив деталі афери щодо ухилянтів від мобілізації

У березні 2022 року під час бойових дій неподалік Києва 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва евакуювали в місто Вупперталь у Німеччині. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Їх супроводжували 20 дорослих осіб.

Про це написав уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У 2024 році представники Лубінця під час моніторингових візитів у Німеччину відвідували ті заклади, де перебувають українські діти. Але в табір Вупперталя їх не пустили. Причини — відсутність супровідних осіб від України. Діти перебувають лише під опікою німецької сторони. Як сказали німці, з початку евакуації тут було 55 дітей.

Моніторингова група так і не змогла перевірити, де решта 13 дітей. Тож уже в Києві Офіс омбудсмена прийшов із позаплановими візитами до Служби у справах дітей та сім’ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

Виявилося, що керівництво не знає про ситуацію й не має жодних документів про умови перебування дітей під опікою Німеччини.Лубінець розкрив деталі афери

Також офіс зрозумів, що серед супровідних осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Серед цих людей — близькі родичі керівників Центру і Служби та ще 4 людини, підстави виїзду яких потрібно з'ясувати.

Всі чоловіки, що супроводжували дітей, звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави, і не повернувся до України.

Лише у 2024 році наш Офіс з’ясував, що вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва залишились без українського супроводу. Доступ до цих дітей тепер потрібно просити у німецької сторони, яка вчиняла згідно з їхнім законодавством.

Лубінець направив листи із проханням розслідувати ці справи до Офісу генпрокурора, Нацполу, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби та КМДА.

Він також додав, що відтепер Офіс омбудсмена буде більш прискіпливо перевіряти документи, повʼязані із закордонними відрядженнями.

13 українських дітей повернулися на Батьківщину

Україні вдалося повернути ще 13 дітей з окупованих територій та Росії.

Про це повідомив 23 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини, Омбудсман України Дмитро Лубінець.

Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти… Хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось — батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось — мріяв, що виїде до рідних. І ця мрія здійснилася.

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