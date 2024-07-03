Прикрывались детьми-сиротами. Лубинец раскрыл детали аферы насчет побега за границу от мобилизации

Во время мониторинговых визитов в Германию Офис омбудсмена Украины обнаружил, что должностные лица киевских социальных центров отправили своих родственников сопровождать детей-сирот за границу, чтобы эти мужчины избежали мобилизации.
Главные тезисы
- Дети-сироты из Украины были отправлены за границу с родственниками чиновников для избежания последними мобилизации.
- Дмитрий Лубинец обратился в различные учреждения с просьбой расследовать скандальные действия.
- Более тщательная проверка документов по загранкомандировкам стала приоритетом для офиса омбудсмена.
Лубинец раскрыл детали аферы по уклонению от мобилизации
В марте 2022 года во время боевых действий недалеко от Киева 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева эвакуировали в город Вупперталь в Германии. Это дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Их сопровождали 20 взрослых.
Об этом написал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Оказалось, что руководство не знает о ситуации и не имеет никаких документов об условиях пребывания детей на попечении Германии.
Все сопровождавшие детей мужчины уволились с должностей после того, как оказались за пределами государства, и не вернулся в Украину.
Только в 2024 году наш офис выяснил, что воспитанники Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева остались без украинского сопровождения. Доступ к этим детям теперь нужно просить у немецкой стороны, совершавшей согласно их законодательству.
Лубинец направил письма с просьбой расследовать эти дела в Офис генпрокурора, Нацпола, Минсоцполитики, Нацсоцсервисной службы и КГГА.
Он также добавил, что теперь Офис омбудсмена будет более тщательно проверять документы, связанные с загранкомандировками.
13 украинских детей вернулись на Родину
Украине удалось вернуть еще 13 детей с оккупированных территорий и России.
Об этом сообщил 23 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.
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