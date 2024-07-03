Прикрывались детьми-сиротами. Лубинец раскрыл детали аферы насчет побега за границу от мобилизации

Во время мониторинговых визитов в Германию Офис омбудсмена Украины обнаружил, что должностные лица киевских социальных центров отправили своих родственников сопровождать детей-сирот за границу, чтобы эти мужчины избежали мобилизации.

Лубинец раскрыл детали аферы по уклонению от мобилизации

В марте 2022 года во время боевых действий недалеко от Киева 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева эвакуировали в город Вупперталь в Германии. Это дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Их сопровождали 20 взрослых.

Об этом написал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В 2024 году представители Лубинца во время мониторинговых визитов в Германию посещали те заведения, где находятся украинские дети. Но в лагерь Вупперталя их не пустили. Причины — отсутствие сопроводительных лиц от Украины. Дети находятся только на попечении немецкой стороны. Как сказали немцы, с начала эвакуации здесь было 55 детей. Поделиться

Мониторинговая группа так и не смогла проверить, где остальные 13 детей. Уже в Киеве Офис омбудсмена пришел с внеплановыми визитами в Службу по делам детей и семьи и Центр социально-психологической реабилитации детей № 1. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Оказалось, что руководство не знает о ситуации и не имеет никаких документов об условиях пребывания детей на попечении Германии.

Также офис понял, что среди сопроводительных лиц во время эвакуации в официальных приказах были люди, которые не имеют отношения к этой сфере и только за день до этого стали работниками заведений, а некоторые никогда не были трудоустроены. Среди этих людей близкие родственники руководителей Центра и Службы и еще 4 человека, основания выезда которых нужно выяснить. Поделиться

Все сопровождавшие детей мужчины уволились с должностей после того, как оказались за пределами государства, и не вернулся в Украину.

Только в 2024 году наш офис выяснил, что воспитанники Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева остались без украинского сопровождения. Доступ к этим детям теперь нужно просить у немецкой стороны, совершавшей согласно их законодательству.

Лубинец направил письма с просьбой расследовать эти дела в Офис генпрокурора, Нацпола, Минсоцполитики, Нацсоцсервисной службы и КГГА.

Он также добавил, что теперь Офис омбудсмена будет более тщательно проверять документы, связанные с загранкомандировками.

13 украинских детей вернулись на Родину

Украине удалось вернуть еще 13 детей с оккупированных территорий и России.

Об этом сообщил 23 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.