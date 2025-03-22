Розвідка Британії проаналізувала указ нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, за яким "громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися".

Розвідка Британії оцінила новий указ Путіна щодо громадянства РФ

Розвідники Британії зазначили, що 20 березня 2025 року Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України, які проживають в Росії або на окупованій Росією українській території, "врегулювати свій правовий статус до 10 вересня 2025 року або залишити цю територію".

Британці стверджують, що указ Путіна "майже напевно має на меті примусовий виїзд з окупованої Росією території України громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 March 2025.



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Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності. Поширити

Британські розвідники зауважили, що Росія "помилково і незаконно" визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також Крим як частину Російської Федерації.

Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України.

У цьому контексті варто звернути увагу на те, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф у нещодавньому інтерв’ю фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.