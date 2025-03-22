Разведка Британии проанализировала указ нелегитимного президента России Владимира Путина, согласно которому "незаконно находящиеся в России граждане Украины обязаны уехать до 10 сентября или легализоваться".
Главные тезисы
- Указ Путина о гражданстве РФ для украинцев представляет угрозу принудительного выезда с оккупированных территорий.
- Политика русификации в Украине направлена на уничтожение культуры и идентичности народа.
- Разведка Британии подчеркнула опасности нового указа Путина и его последствия для украинских граждан.
Разведка Британии оценила новый указ Путина насчет гражданства РФ
Разведчики Британии отметили, что 20 марта 2025 года Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, проживающих в России или на оккупированной Россией украинской территории, "урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть эту территорию".
Британцы утверждают, что указ Путина "почти наверняка преследует цель принудительный выезд с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 March 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vS9Nroawks #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mM6aBUaUco
Британские разведчики отметили, что Россия "ложно и незаконно" определяет как оккупированную, так и неоккупированную украинскую территорию в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях, а также Крым как часть Российской Федерации.
Это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также более широкому международному признанию Украины.
В этом контексте следует обратить внимание на то, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф в недавнем интервью фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.
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