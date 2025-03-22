Принудительная русификация украинцев. Разведка Британии оценила новый указ Путина насчет гражданства РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Принудительная русификация украинцев. Разведка Британии оценила новый указ Путина насчет гражданства РФ

Ministry of Defence
Путин
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Разведка Британии проанализировала указ нелегитимного президента России Владимира Путина, согласно которому "незаконно находящиеся в России граждане Украины обязаны уехать до 10 сентября или легализоваться".

Главные тезисы

  • Указ Путина о гражданстве РФ для украинцев представляет угрозу принудительного выезда с оккупированных территорий.
  • Политика русификации в Украине направлена на уничтожение культуры и идентичности народа.
  • Разведка Британии подчеркнула опасности нового указа Путина и его последствия для украинских граждан.

Разведка Британии оценила новый указ Путина насчет гражданства РФ

Разведчики Британии отметили, что 20 марта 2025 года Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, проживающих в России или на оккупированной Россией украинской территории, "урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть эту территорию".

Британцы утверждают, что указ Путина "почти наверняка преследует цель принудительный выезд с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство".

Путин и российское высшее руководство продолжают преследовать политику русификации на незаконно оккупированной украинской территории, которая является частью долгосрочных усилий, направленных на уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности.

Британские разведчики отметили, что Россия "ложно и незаконно" определяет как оккупированную, так и неоккупированную украинскую территорию в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях, а также Крым как часть Российской Федерации.

Это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также более широкому международному признанию Украины.

В этом контексте следует обратить внимание на то, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф в недавнем интервью фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

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