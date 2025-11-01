Прихований геометричний код. Учені зробили приголомшливе відкриття у ДНК людини

Науковці виявили всередині людини нову мову, яка не записана в ДНК, а висічена в її формі. Упродовж десятиліть учені вважали, що сутність життя записана винятково в чотирьох буквах - A, C, T і G, які складають генетичний код, але виявилося, що це не так.
Головні тези:
- Нове дослідження виявило прихований “геометричний код” у ДНК людини, що дозволяє клітинам обчислювати та запам'ятовувати інформацію.
- Ця “друга мова” ґрунтується на геометрії, а не хімії, змінюючи уявлення про генетичний код.
- Відкриття відкриває нові можливості для розуміння еволюції та хвороб, таких як рак або нейродегенерація.
Учені зробили приголомшливе відкриття у ДНК людини
Нове дослідження Північно-Західного університету США припускає, що всередині людини існує "друга мова", побудована на геометрії, а не на хімії.
Дослідження, проведене під керівництвом біомедичного інженера, професора Інженерної школи Маккорміка Північно-Західного університету Вадима Бекмана показує, що тривимірна фізична структура ДНК містить "геометричний код" — систему, що дає змогу клітинам обчислювати, запам'ятовувати й адаптуватися.
Замість заздалегідь визначеного сценарію, що ґрунтується на фіксованих наборах генетичних інструкцій, люди є живими обчислювальними системами, що дихають, і які впродовж мільйонів років розвивалися.
Так, усередині кожної клітини ДНК складається в нанорозмірні "пакувальні домени", які створюють фізичні "вузли пам'яті" — одиниці, що здатні зберігати та стабілізувати генетичну активність.
Ці структури не випадкові. За мільйони років природа, мабуть, оптимізувала форму геному, щоб зробити його більш ефективним для зберігання і доступу до інформації. Ця геометрична архітектура може навіть пояснити, як складні організми еволюціонували так швидко — не шляхом винаходу нових генів, а шляхом перебудови наявних. Бекман вважає, що ця мова може стати мостом між біологією і математикою.
Це відкриття змінює уявлення вчених про еволюцію та хвороби. З віком клітини втрачають точність своєї геометричної "мови", що призводить до таких захворювань, як рак або нейродегенерація. Розуміння цього коду може відкрити нові способи відновлення або перезапису клітинної пам'яті.
