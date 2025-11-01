Скрытый геометрический код. Ученые совершили потрясающее открытие в ДНК человека
Скрытый геометрический код. Ученые совершили потрясающее открытие в ДНК человека

ДНК
Источник:  Interesting Engineering

Ученые обнаружили внутри человека новый язык, который не записан в ДНК, а высечен в его форме. На протяжении десятилетий ученые считали, что сущность жизни записана исключительно в четырех буквах – A, C, T и G, составляющих генетический код, но оказалось, что это не так.

  • Существует скрытый геометрический код в ДНК человека, построенный на геометрии, а не химии, что изменяет представление о генетическом коде.
  • Открытие позволяет клеткам вычислять, запоминать и адаптироваться, делая людей живыми вычислительными системами.
  • Эта геометрическая архитектура в ДНК объясняет эволюцию сложных организмов и может стать мостом между биологией и математикой.

Ученые совершили потрясающее открытие в ДНК человека

Новое исследование Северо-Западного университета США предполагает, что внутри человека существует "второй язык", построенный на геометрии, а не на химии.

Исследование, проведенное под руководством биомедицинского инженера, профессора Инженерной школы Маккормика Северо-Западного университета Вадима Бекмана показывает, что трехмерная физическая структура ДНК содержит "геометрический код" — систему, позволяющую клеткам вычислять, запоминать и адаптироваться.

Вместо заранее определенного сценария, основанного на фиксированных наборах генетических инструкций, люди являются живыми вычислительными дышащими системами и которые на протяжении миллионов лет развивались.

Он описывает это открытие как раскрытие "чертежа", позволяющее геномам вести себя как живым микропроцессорам. Его команда расшифровала как форма ДНК, а не только ее последовательность, влияет на поведение генов.

Так, внутри каждой клетки ДНК состоит в наноразмерных "упаковочных доменах", которые создают физические "узлы памяти" — единицы, способные сохранять и стабилизировать генетическую активность.

Эти структуры не случайны. За миллионы лет природа, по-видимому, оптимизировала форму генома, чтобы сделать его более эффективным для хранения и доступа к информации. Эта геометрическая архитектура может даже объяснить, как сложные организмы эволюционировали так быстро — не путем изобретения новых генов, а путем перестройки существующих. Бекман считает, что этот язык может стать мостом между биологией и математикой.

Это открытие изменяет представления ученых об эволюции и болезнях. С возрастом клетки теряют точность своего геометрического "языка", что приводит к таким заболеваниям, как рак или нейродегенерация. Понимание кода может открыть новые способы восстановления или перезаписи клеточной памяти.

