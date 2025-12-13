"Продала душу дияволу". Ксенія Мішина звинуватила Наталку Денисенко у брехні

Відома українська акторка Наталка Денисенко вирішила вперше розкрити причини свого гучного розлученням із заслуженим артистом України Андрієм Федінчиком. Однак ці зізнання не надто сподобалися хрещеній їхньго сина та колезі акторів Ксенії Мішині.
Головні тези:
- Денисенко стверджує, що вона “зрадила” себе в цих стосунках.
- Мішина запевняє, що її кума дурить своїх фанатів.
Денисенко озвучила свою версію подій
Під час інтерв'ю Маші Єфросиніній акторка заявила, що ексчоловік не дозволяв їй публічно обговорювати розлучення.
Проте вона вирішила все ж розповісти свою версію подій.
Денисенко стверджує, що у цих стосунках "зрадила" себе, відкинула власні бажання на другий план.
До прикладу, забороняла собі скаржитися та вимагати уваги, коли Федінчик був на фронті:
Окрім того, вона додала, що колишній чоловік забороняв їй публікувати історії про те, як їй важко без нього, бо його не було вдома 3-5 місяців.
За словами Денисенко, інколи Андрій її дуже сильно ображав, а також ревнував, коли читав у мережі плітки про те, що акторка має стосунки з іншими чоловіками.
Як на ці заяви відреагувала Ксенія Мішина
Хрещена сина експодружжя та колега акторів Ксенія Мішина виріша виступити з окремим коментарем з цього приводу.
За словами останньої, ця сповідь є підлою та брехливою.
На цьому тлі акторка закликала українців не вірити жодному слову Денисенко.
