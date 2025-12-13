"Продала душу дияволу". Ксенія Мішина звинуватила Наталку Денисенко у брехні

Відома українська акторка Наталка Денисенко вирішила вперше розкрити причини свого гучного розлученням із заслуженим артистом України Андрієм Федінчиком. Однак ці зізнання не надто сподобалися хрещеній їхньго сина та колезі акторів Ксенії Мішині.

Денисенко озвучила свою версію подій

Під час інтерв'ю Маші Єфросиніній акторка заявила, що ексчоловік не дозволяв їй публічно обговорювати розлучення.

Проте вона вирішила все ж розповісти свою версію подій.

Денисенко стверджує, що у цих стосунках "зрадила" себе, відкинула власні бажання на другий план.

До прикладу, забороняла собі скаржитися та вимагати уваги, коли Федінчик був на фронті:

Вбила в голову, що я не маю права сказати про свої почуття. Я не маю права сказати, що мені щось не додається. Ну, я ж хотіла там, наприклад, квітів. Але Боженька мені дав це через глядачів, — заявила Наталка.

Окрім того, вона додала, що колишній чоловік забороняв їй публікувати історії про те, як їй важко без нього, бо його не було вдома 3-5 місяців.

За словами Денисенко, інколи Андрій її дуже сильно ображав, а також ревнував, коли читав у мережі плітки про те, що акторка має стосунки з іншими чоловіками.

І більше він ображав мене вже після того, як я подала на розлучення. Але я хочу наголосити, що це в минулому, бо останні місяці ми дуже гарно з ним спілкуємося, — наголосила Наталка.

Як на ці заяви відреагувала Ксенія Мішина

Хрещена сина експодружжя та колега акторів Ксенія Мішина виріша виступити з окремим коментарем з цього приводу.

За словами останньої, ця сповідь є підлою та брехливою.

Мені безмежно соромно за тебе, Денисенко. І безмежно шкода, що ти все ж таки продала душу дияволу й усій цій дешевій мішурі у вигляді грошей, рейтингів і популярності. Зовсім скоро маятник хитнеться в іншій бік, і хочеться вірити, що ти хоча б щось зрозумієш і усвідомиш крізь товстий шар своїх масок і біленьких суконь, які ти щодня одягаєш у надії на красиве майбутнє. Ксенія Мішина Українська акторка

На цьому тлі акторка закликала українців не вірити жодному слову Денисенко.