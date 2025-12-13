"Продала душу дьяволу". Ксения Мишина обвинила Наталью Денисенко во лжи

Известная украинская актриса Наталья Денисенко решила впервые раскрыть причины своего громкого развода с заслуженным артистом Украины Андреем Фединчиком. Однако эти признания не очень понравились крещенной их сына и коллеге актеров Ксении Мишине.

Денисенко озвучила свою версию событий

Во время интервью Маше Ефросининой актриса заявила, что экс-муж не разрешал ей публично обсуждать развод.

Однако она решила все же расскахать свою версию событий.

Денисенко утверждает, что в этих отношениях "предала" себя, отбросила собственные желания на второй план.

К примеру, запрещала себе жаловаться и требовать внимания, когда Фединчик был на фронте:

Придумала себе, что я не имею права сказать о своих чувствах. Я не имею права сказать, что мне что-то не хватает. Ну, я хотела там, например, цветов. Но Боженька мне дал это через зрителей, — заявила Наталья. Поделиться

Кроме того, она добавила, что бывший муж запрещал ей публиковать истории о том, как ей тяжело без него, потому что его не было дома 3-5 месяцев.

По словам Денисенко, иногда Андрей ее очень сильно обижал, а также ревновал, когда читал в сети сплетни о том, что у актрисы отношения с другими мужчинами.

И больше он обижал меня уже после того, как я подала на развод. Но я хочу отметить, что это в прошлом, потому что последние месяцы мы очень хорошо с ним общаемся, — подчеркнула Наталья. Поделиться

Как на эти заявления отреагировала Ксения Мишина

Крестная сына экс-супругов и коллега актеров Ксения Мишина решила выступить с отдельным комментарием по этому поводу.

По словам последней, эта исповедь подлая и лживая.

Мне безмерно стыдно за тебя, Денисенко. И безгранично жаль, что ты все же продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник шатнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хоть что-нибудь поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно одеваешь в надежде на прекрасное будущее. Ксения Мишина Украинская актриса

На этом фоне актриса призвала украинцев не верить ни слову Денисенко.