"Продала душу дьяволу". Ксения Мишина обвинила Наталью Денисенко во лжи
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Продала душу дьяволу". Ксения Мишина обвинила Наталью Денисенко во лжи

Денисенко озвучила свою версию событий
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная украинская актриса Наталья Денисенко решила впервые раскрыть причины своего громкого развода с заслуженным артистом Украины Андреем Фединчиком. Однако эти признания не очень понравились крещенной их сына и коллеге актеров Ксении Мишине.

Главные тезисы

  • Денисенко утверждает, что она "предала" себя в этих отношениях.
  • Мишина уверяет, что ее кума обманывает своих фанатов.

Денисенко озвучила свою версию событий

Во время интервью Маше Ефросининой актриса заявила, что экс-муж не разрешал ей публично обсуждать развод.

Однако она решила все же расскахать свою версию событий.

Денисенко утверждает, что в этих отношениях "предала" себя, отбросила собственные желания на второй план.

К примеру, запрещала себе жаловаться и требовать внимания, когда Фединчик был на фронте:

Придумала себе, что я не имею права сказать о своих чувствах. Я не имею права сказать, что мне что-то не хватает. Ну, я хотела там, например, цветов. Но Боженька мне дал это через зрителей, — заявила Наталья.

Кроме того, она добавила, что бывший муж запрещал ей публиковать истории о том, как ей тяжело без него, потому что его не было дома 3-5 месяцев.

По словам Денисенко, иногда Андрей ее очень сильно обижал, а также ревновал, когда читал в сети сплетни о том, что у актрисы отношения с другими мужчинами.

И больше он обижал меня уже после того, как я подала на развод. Но я хочу отметить, что это в прошлом, потому что последние месяцы мы очень хорошо с ним общаемся, — подчеркнула Наталья.

Как на эти заявления отреагировала Ксения Мишина

Крестная сына экс-супругов и коллега актеров Ксения Мишина решила выступить с отдельным комментарием по этому поводу.

По словам последней, эта исповедь подлая и лживая.

Мне безмерно стыдно за тебя, Денисенко. И безгранично жаль, что ты все же продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник шатнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хоть что-нибудь поймешь и осознаешь сквозь толстый слой своих масок и беленьких платьев, которые ты ежедневно одеваешь в надежде на прекрасное будущее.

Ксения Мишина

Ксения Мишина

Украинская актриса

На этом фоне актриса призвала украинцев не верить ни слову Денисенко.

Прости нам, Фединчик, что до последнего скрывали и позволили тебе пережить весь этот п**дец, — добавила Мишина.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Громкий развод Николь Кидман. Какие условия звезда выдвинула бывшему
Николь Кидман озвучила свои условия
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли поразила подробностями развод с Брэдом Питтом
Как произошел развод Джоли и Питта
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Тарас Тополя выступил с новым заявлением после громкого развода
Тарас Тополя готов к новому этапу жизни

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?