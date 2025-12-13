"Продала душу дьяволу". Ксения Мишина обвинила Наталью Денисенко во лжи

Известная украинская актриса Наталья Денисенко решила впервые раскрыть причины своего громкого развода с заслуженным артистом Украины Андреем Фединчиком. Однако эти признания не очень понравились крещенной их сына и коллеге актеров Ксении Мишине.
Главные тезисы
- Денисенко утверждает, что она "предала" себя в этих отношениях.
- Мишина уверяет, что ее кума обманывает своих фанатов.
Денисенко озвучила свою версию событий
Во время интервью Маше Ефросининой актриса заявила, что экс-муж не разрешал ей публично обсуждать развод.
Однако она решила все же расскахать свою версию событий.
Денисенко утверждает, что в этих отношениях "предала" себя, отбросила собственные желания на второй план.
К примеру, запрещала себе жаловаться и требовать внимания, когда Фединчик был на фронте:
Кроме того, она добавила, что бывший муж запрещал ей публиковать истории о том, как ей тяжело без него, потому что его не было дома 3-5 месяцев.
По словам Денисенко, иногда Андрей ее очень сильно обижал, а также ревновал, когда читал в сети сплетни о том, что у актрисы отношения с другими мужчинами.
Как на эти заявления отреагировала Ксения Мишина
Крестная сына экс-супругов и коллега актеров Ксения Мишина решила выступить с отдельным комментарием по этому поводу.
По словам последней, эта исповедь подлая и лживая.
На этом фоне актриса призвала украинцев не верить ни слову Денисенко.
