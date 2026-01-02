Продажі Tesla в Європі скоротилися на майже 30% — яка причина

Tesla Inc. завершила 2025 рік в Європі різким падінням продажів нових автомобілів на кількох основних ринках регіону.
Головні тези:
- Продажі Tesla в Європі скоротилися на 30% за 11 місяців минулого року через ряд факторів.
- Негативна реакція на підтримку генеральним директором Ілоном Маском правих політиків у деяких європейських країнах спричинила зниження популярності Tesla.
- Прогнозується, що продажі автомобілів Tesla покращаться після введення системи допомоги водієві Full Self-Driving (FSD).
Tesla втрачає європейський ринок
За даними Європейської асоціації автовиробників, за 11 місяців минулого року продажі Tesla в Європі скоротилися на 28%, навіть попри те, що кількість реєстрацій електромобілів у цілому по галузі зросла на 27%.
У Швеції продажі Tesla знизилися на 71% у грудні і загалом на 67% за рік.
Норвегія залишилася винятком: у грудні компанія зареєструвала 5679 автомобілів, що майже на 90% більше, ніж у 2024 році. Популярність Tesla на ринку не зникає: 96% нових автомобілів, проданих минулого року, були повністю електричними.
Попит на автомобілі Tesla торік упав у більшості країн Європи частково через негативну реакцію на підтримку генеральним директором Ілоном Маском правих політиків і партій у таких країнах як Німеччина та Велика Британія.
