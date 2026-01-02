Продажі Tesla в Європі скоротилися на майже 30% — яка причина

Tesla Inc. завершила 2025 рік в Європі різким падінням продажів нових автомобілів на кількох основних ринках регіону.

Tesla втрачає європейський ринок

За даними Європейської асоціації автовиробників, за 11 місяців минулого року продажі Tesla в Європі скоротилися на 28%, навіть попри те, що кількість реєстрацій електромобілів у цілому по галузі зросла на 27%.

За даними національної автомобільної асоціації, у грудні американська компанія зареєструвала у Франції лише 1942 автомобілі, що на 66% менше, ніж у відповідний період попереднього року. Поширити

У Швеції продажі Tesla знизилися на 71% у грудні і загалом на 67% за рік.

Норвегія залишилася винятком: у грудні компанія зареєструвала 5679 автомобілів, що майже на 90% більше, ніж у 2024 році. Популярність Tesla на ринку не зникає: 96% нових автомобілів, проданих минулого року, були повністю електричними.

Попит на автомобілі Tesla торік упав у більшості країн Європи частково через негативну реакцію на підтримку генеральним директором Ілоном Маском правих політиків і партій у таких країнах як Німеччина та Велика Британія.