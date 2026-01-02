Продажи Tesla в Европе сократились почти на 30% — какая причина

Tesla теряет европейский рынок

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, за 11 месяцев прошлого года продажи Tesla в Европе сократились на 28%, даже несмотря на то, что количество регистраций электромобилей в целом по отрасли выросло на 27%.

По данным национальной автомобильной ассоциации, в декабре американская компания зарегистрировала во Франции только 1942 автомобиля, что на 66% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Поделиться

В Швеции продажи Tesla снизились на 71% в декабре и в целом на 67% в год.

Норвегия осталась исключением: в декабре компания зарегистрировала 5679 автомобилей, что почти на 90% больше, чем в 2024 году. Популярность Tesla на рынке не исчезает: 96% новых автомобилей, проданных в прошлом году, были полностью электрическими.

Спрос на автомобили Tesla в прошлом году упал в большинстве стран Европы частично из-за негативной реакции на поддержку генеральным директором Илоном Маском правых политиков и партий в таких странах как Германия и Великобритания.