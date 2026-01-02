Продажи Tesla в Европе сократились почти на 30% — какая причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Продажи Tesla в Европе сократились почти на 30% — какая причина

Tesla
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Tesla Inc. завершила 2025 год в Европе резким падением продаж новых автомобилей на нескольких основных рынках региона.

Главные тезисы

  • Продажи Tesla в Европе сократились на 30% за 11 месяцев прошлого года из-за негативной реакции на поддержку Илона Маска правых политиков.
  • Европейский рынок электромобилей по-прежнему популярен, но Tesla теряет позиции из-за отсутствия регуляторного одобрения для системы Full Self-Driving.
  • Прогнозируется улучшение продаж Tesla после ввода системы автопилота, однако компания столкнулась с существенным спадом продаж во многих странах Европы.

Tesla теряет европейский рынок

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, за 11 месяцев прошлого года продажи Tesla в Европе сократились на 28%, даже несмотря на то, что количество регистраций электромобилей в целом по отрасли выросло на 27%.

По данным национальной автомобильной ассоциации, в декабре американская компания зарегистрировала во Франции только 1942 автомобиля, что на 66% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

В Швеции продажи Tesla снизились на 71% в декабре и в целом на 67% в год.

Норвегия осталась исключением: в декабре компания зарегистрировала 5679 автомобилей, что почти на 90% больше, чем в 2024 году. Популярность Tesla на рынке не исчезает: 96% новых автомобилей, проданных в прошлом году, были полностью электрическими.

Спрос на автомобили Tesla в прошлом году упал в большинстве стран Европы частично из-за негативной реакции на поддержку генеральным директором Илоном Маском правых политиков и партий в таких странах как Германия и Великобритания.

Хотя Маск прогнозирует, что продажи его автомобилей улучшатся, когда Tesla сможет предложить систему помощи водителю Full Self-Driving (FSD), однако пока компания еще не получила регуляторного одобрения от органов власти.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Кризис в Tesla. Маск принял неожиданное решение
Маск сокращает время работы в команде Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Европа не покупает Tesla — доходы компании Маска стремительно падают
Tesla
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Акции Tesla стремительно падают на фоне конфликта Маска и Трампа
Маск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?