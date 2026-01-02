Продажи Tesla в Европе сократились почти на 30% — какая причина

Tesla Inc. завершила 2025 год в Европе резким падением продаж новых автомобилей на нескольких основных рынках региона.
Главные тезисы
- Продажи Tesla в Европе сократились на 30% за 11 месяцев прошлого года из-за негативной реакции на поддержку Илона Маска правых политиков.
- Европейский рынок электромобилей по-прежнему популярен, но Tesla теряет позиции из-за отсутствия регуляторного одобрения для системы Full Self-Driving.
- Прогнозируется улучшение продаж Tesla после ввода системы автопилота, однако компания столкнулась с существенным спадом продаж во многих странах Европы.
Tesla теряет европейский рынок
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, за 11 месяцев прошлого года продажи Tesla в Европе сократились на 28%, даже несмотря на то, что количество регистраций электромобилей в целом по отрасли выросло на 27%.
В Швеции продажи Tesla снизились на 71% в декабре и в целом на 67% в год.
Норвегия осталась исключением: в декабре компания зарегистрировала 5679 автомобилей, что почти на 90% больше, чем в 2024 году. Популярность Tesla на рынке не исчезает: 96% новых автомобилей, проданных в прошлом году, были полностью электрическими.
Спрос на автомобили Tesla в прошлом году упал в большинстве стран Европы частично из-за негативной реакции на поддержку генеральным директором Илоном Маском правых политиков и партий в таких странах как Германия и Великобритания.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-