"Продовжує морочити всім голову". Сибіга жорстко відреагував на заяви Путіна щодо Зеленського
"Продовжує морочити всім голову". Сибіга жорстко відреагував на заяви Путіна щодо Зеленського

Щонайменше сім держав висловили готовність прийняти зустріч України та Росії на найвищому рівні. Але в Москві так само висувають неприйнятні пропозиції.

Головні тези:

  • Щонайменше сім держав висловили готовність прийняти зустріч України та Росії на найвищому рівні.
  • Андрій Сибіга називає пропозиції Путіна неприйнятними та вважає, що лише посилення тиску може змусити Росію серйозно віднестися до мирного процесу.

Сибіга жорстко відреагував на заяву Путіна щодо зустрічі з Зеленським у Москві

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

Станом на зараз щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні. Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина і три держави Затоки (Перської Затоки — ред.).

Він зазначив, що такі пропозиції є серйозними, і президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним у будь-який момент.

Але Путін, як додав глава МЗС, "продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні пропозиції".

Лише посилення тиску може змусити Росію врешті-решт поставитися до мирного процесу серйозно.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, Путін на пресконференції у Китаї заявив, що він нібито не відкидає зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але не знає, "чи є в цьому сенс".

Також глава Кремля запропонував Зеленському приїхати до Москви, щоб така зустріч відбулася.

