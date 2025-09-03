"Продовжує морочити всім голову". Сибіга жорстко відреагував на заяви Путіна щодо Зеленського

Щонайменше сім держав висловили готовність прийняти зустріч України та Росії на найвищому рівні. Але в Москві так само висувають неприйнятні пропозиції.

Сибіга жорстко відреагував на заяву Путіна щодо зустрічі з Зеленським у Москві

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

Станом на зараз щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, щоб покласти край війні. Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина і три держави Затоки (Перської Затоки — ред.). Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Він зазначив, що такі пропозиції є серйозними, і президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним у будь-який момент.

Але Путін, як додав глава МЗС, "продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні пропозиції".

Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.



— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2025

Лише посилення тиску може змусити Росію врешті-решт поставитися до мирного процесу серйозно.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, Путін на пресконференції у Китаї заявив, що він нібито не відкидає зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але не знає, "чи є в цьому сенс".