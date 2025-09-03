"Продовжує морочити всім голову". Сибіга жорстко відреагував на заяви Путіна щодо Зеленського

Щонайменше сім держав висловили готовність прийняти зустріч України та Росії на найвищому рівні. Але в Москві так само висувають неприйнятні пропозиції.
Головні тези:
- Щонайменше сім держав висловили готовність прийняти зустріч України та Росії на найвищому рівні.
- Андрій Сибіга називає пропозиції Путіна неприйнятними та вважає, що лише посилення тиску може змусити Росію серйозно віднестися до мирного процесу.
Сибіга жорстко відреагував на заяву Путіна щодо зустрічі з Зеленським у Москві
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.
Він зазначив, що такі пропозиції є серйозними, і президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним у будь-який момент.
Але Путін, як додав глава МЗС, "продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні пропозиції".
Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2025
These are serious proposals and President Zelenskyy is ready for such a meeting… pic.twitter.com/b19VquSEFU
Лише посилення тиску може змусити Росію врешті-решт поставитися до мирного процесу серйозно.
Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, Путін на пресконференції у Китаї заявив, що він нібито не відкидає зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, але не знає, "чи є в цьому сенс".
