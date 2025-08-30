"Не майте ілюзій!". Сибіга звернувся з закликом до ЄС через російські обстріли України

30 серпня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у форматі “Гімніх”, що відбулася у Копенгагені.

Сибіга закликав ЄС примусити Росію до миру

Андрій Сибіга поінформував європейських партнерів про посилення російського повітряного терору проти мирних українських міст. Він висловив вдячність ЄС та державам-членам за їхню тверду реакцію на обстріли та підтримку України загалом.

Понад шістсот російських дронів і ракет різних типів атакували міста та громади по всій країні. Знову є загиблі та поранені цивільні люди, пошкоджено критичну інфраструктуру. Позавчора в Києві зазнали пошкоджень близько ста цивільних об’єктів, серед яких дипмісії ЄС та Азербайджану, Британська Рада. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Глава МЗС наголосив, що нещодавні удари Росії по представництву ЄС у Києві та американському заводу на Закарпатті є сигналом Європі та США: Путін не збирається припиняти війну, і його потрібно до цього примусити.

Андрій Сибіга повідомив партнерам про подальші агресивні плани Росії та підкреслив, що Москва наразі не демонструє жодних ознак готовності до реального мирного процесу та припинення війни. Росія не змінює риторики та продовжує висувати ультиматуми.

Росія залишається екзистенційною загрозою для всієї Європи та трансатлантичного простору та не полишає своїх агресивних намірів. Важливо, щоб ніхто не мав ілюзій. Стратегії щодо Росії та мирного процесу мають бути реалістичними, вони не можуть спиратися на хибні припущення.

Міністр закликав союзників і надалі нарощувати дипломатичну динаміку. Він нагадав, що радники з національної безпеки зараз активно працюють над розробкою гарантій безпеки для України.

Путін має усвідомити, що продовження цієї війни загрожує і його режиму, і йому особисто. Або він зупиняється зараз, або стикається з серйозними наслідками. Це і є стратегія миру завдяки силі. Поширити

Глава МЗС також поінформував європейських партнерів про важливі зустрічі та переговори наступного тижня, закликав їх до повної дипломатичної мобілізації, збереження непохитної підтримки України в протистоянні російській агресії та кроках задля відновлення справедливого миру.