"Не питайте иллюзий!". Сибига обратился с призывом к ЕС из-за российских обстрелов Украины
"Не питайте иллюзий!". Сибига обратился с призывом к ЕС из-за российских обстрелов Украины

30 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял онлайн-участие в неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС в формате "Гимних", состоявшейся в Копенгагене.

Главные тезисы

  • Российские обстрелы населенных пунктов в Украине вызывают гибель гражданских и повреждение инфраструктуры.
  • ЕС необходимо принудить Россию к миру через реалистичные стратегии и прекращение войны.
  • Андрей Сибига подчеркивает, что Путин продолжает агрессивные действия и угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Сибига призвал ЕС принудить Россию к миру

Андрей Сибига проинформировал европейских партнеров об усилении российского воздушного террора против мирных украинских городов. Он выразил благодарность ЕС и государствам-членам за их жесткую реакцию на обстрелы и поддержку Украины в целом.

Более шестисот русских дронов и ракет разных типов атаковали города и общины по всей стране. Снова погибли и ранены гражданские люди, повреждена критическая инфраструктура. Позавчера в Киеве получили повреждения около ста гражданских объектов, среди которых дипмиссии ЕС и Азербайджана, Британский Совет.

Глава МИД подчеркнул, что недавние удары России по представительству ЕС в Киеве и американскому заводу в Закарпатье являются сигналом Европе и США: Путин не собирается прекращать войну, и его нужно к этому принудить.

Андрей Сибига сообщил партнерам о дальнейших агрессивных планах России и подчеркнул, что Москва пока не демонстрирует никаких признаков готовности к реальному мирному процессу и прекращению войны. Россия не меняет риторики и продолжает выдвигать ультиматумы.

Россия остается экзистенциальной угрозой всей Европе и трансатлантическому пространству и не оставляет своих агрессивных намерений. Важно, чтобы никто не питал иллюзий. Стратегии в отношении России и мирного процесса должны быть реалистичными, они не могут опираться на ложные предположения.

Министр призвал союзников и дальше наращивать дипломатическую динамику. Он напомнил, что советники национальной безопасности сейчас активно работают над разработкой гарантий безопасности для Украины.

Путин должен понять, что продолжение этой войны угрожает и его режиму, и ему лично. Либо он останавливается сейчас, либо сталкивается с серьезными последствиями. Это и есть стратегия мира благодаря силе.

Глава МИД также проинформировал европейских партнеров о важных встречах и переговорах на следующей неделе, призвал их к полной дипломатической мобилизации, сохранению непоколебимой поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и шагах по восстановлению справедливого мира.

