"Продолжает морочить всем голову". Сибига жестко отреагировал на заявления Путина насчет Зеленского

По меньшей мере, семь государств выразили готовность принять встречу Украины и России на самом высоком уровне. Но в Москве также выдвигают неприемлемые предложения.

Сибига жестко отреагировал на заявление Путина о встрече с Зеленским в Москве

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети X.

По состоянию на данный момент по меньшей мере семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива (Персидского Залива — ред.). Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Он отметил, что такие предложения серьезны, и президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным в любой момент.

Но Путин, как добавил глава МИД, "продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения".

Лишь усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно.

Напомним, сегодня, 3 сентября, Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что он якобы не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не знает, "есть ли в этом смысл".