"Продолжает морочить всем голову". Сибига жестко отреагировал на заявления Путина насчет Зеленского

По меньшей мере, семь государств выразили готовность принять встречу Украины и России на самом высоком уровне. Но в Москве также выдвигают неприемлемые предложения.
Главные тезисы
- Сибига отреагировал жестко на заявление Путина о встрече с Зеленским, считая предложения неприемлемыми.
- Министр подчеркнул необходимость усиления давления на Россию для серьезного подхода к мирному процессу.
- Семь государств выразили готовность принять встречу Украины и России на высоком уровне, в то время как в Москве выдвигаются неприемлемые условия.
Сибига жестко отреагировал на заявление Путина о встрече с Зеленским в Москве
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети X.
Он отметил, что такие предложения серьезны, и президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным в любой момент.
Но Путин, как добавил глава МИД, "продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения".
Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2025
These are serious proposals and President Zelenskyy is ready for such a meeting… pic.twitter.com/b19VquSEFU
Лишь усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно.
Напомним, сегодня, 3 сентября, Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что он якобы не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не знает, "есть ли в этом смысл".
