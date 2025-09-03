"Продолжает морочить всем голову". Сибига жестко отреагировал на заявления Путина насчет Зеленского
Украина
"Продолжает морочить всем голову". Сибига жестко отреагировал на заявления Путина насчет Зеленского

Андрей Сибига
Сибига
По меньшей мере, семь государств выразили готовность принять встречу Украины и России на самом высоком уровне. Но в Москве также выдвигают неприемлемые предложения.

  • Сибига отреагировал жестко на заявление Путина о встрече с Зеленским, считая предложения неприемлемыми.
  • Министр подчеркнул необходимость усиления давления на Россию для серьезного подхода к мирному процессу.
  • Семь государств выразили готовность принять встречу Украины и России на высоком уровне, в то время как в Москве выдвигаются неприемлемые условия.

Сибига жестко отреагировал на заявление Путина о встрече с Зеленским в Москве

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети X.

По состоянию на данный момент по меньшей мере семь стран готовы принять встречу лидеров Украины и России, чтобы положить конец войне. Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Залива (Персидского Залива — ред.).

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Он отметил, что такие предложения серьезны, и президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным в любой момент.

Но Путин, как добавил глава МИД, "продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения".

Лишь усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно.

Напомним, сегодня, 3 сентября, Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что он якобы не исключает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не знает, "есть ли в этом смысл".

Также глава Кремля предложил Зеленскому приехать в Москву, чтобы подобная встреча состоялась.

