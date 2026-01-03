"Продовжуємо кадрові зміни". Зеленський призначить нових керівників 5 обласних адміністрацій
"Продовжуємо кадрові зміни". Зеленський призначить нових керівників 5 обласних адміністрацій

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський визначив кандидатури на посади нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька області.

Головні тези:

  • Президент Зеленський призначить нових керівників у п'ять областей України.
  • Кадрові зміни відбудуться у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
  • Кандидатури вже визначені, а рішення про призначення очікується найближчими днями.

Зеленський призначить нових керівників у 5 областях

За його словами, тривають кадрові зміни і зараз проходять консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах:

  • Вінницька область,

  • Дніпровщина,

  • Полтавщина,

  • Тернопільщина,

  • Чернівецька область.

Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати. Слава Україні!

Раніше Зеленський висунув кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

