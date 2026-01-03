"Продовжуємо кадрові зміни". Зеленський призначить нових керівників 5 обласних адміністрацій

Президент Володимир Зеленський визначив кандидатури на посади нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька області.

Зеленський призначить нових керівників у 5 областях

За його словами, тривають кадрові зміни і зараз проходять консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах:

Вінницька область,

Дніпровщина,

Полтавщина,

Тернопільщина,

Чернівецька область.

Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати.

Раніше Зеленський висунув кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.