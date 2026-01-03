"Продолжаем кадровые изменения". Зеленский назначит новых руководителей 5 областных администраций
Категория
Украина
Дата публикации

"Продолжаем кадровые изменения". Зеленский назначит новых руководителей 5 областных администраций

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский определил кандидатуры на должность новых руководителей областных администраций в пяти регионах: Винницкая, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский назначает новых руководителей в администрациях 5 областей Украины.
  • Кандидатуры на должность руководителей областей уже определены, решение о назначении ожидается в ближайшие дни.
  • Кадровые изменения происходят в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Зеленский назначит новых руководителей в 5 областях

По его словам, продолжаются кадровые изменения и сейчас проходят консультации по поводу новых руководителей областных администраций в пяти регионах:

  • Винницкая область,

  • Днепровщина,

  • Полтавщина,

  • Тернопольщина,

  • Черновицкая область.

Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначение. На следующей неделе новые руководители областей должны заработать. Слава Украине!

Ранее Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра энергетики.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назначил нового главу ГУР — что известно об Олеге Иващенко
Владимир Зеленский
Иващенко
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский предложил Михаилу Федорову возглавить Минобороны
Владимир Зеленский
Федоров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский предлагает Шмыгаля на должность министра энергетики Украины
Владимир Зеленский
Шмыгаль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?