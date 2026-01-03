"Продолжаем кадровые изменения". Зеленский назначит новых руководителей 5 областных администраций

Президент Владимир Зеленский определил кандидатуры на должность новых руководителей областных администраций в пяти регионах: Винницкая, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая области.
Главные тезисы
- Президент Зеленский назначает новых руководителей в администрациях 5 областей Украины.
- Кандидатуры на должность руководителей областей уже определены, решение о назначении ожидается в ближайшие дни.
- Кадровые изменения происходят в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Зеленский назначит новых руководителей в 5 областях
По его словам, продолжаются кадровые изменения и сейчас проходят консультации по поводу новых руководителей областных администраций в пяти регионах:
Винницкая область,
Днепровщина,
Полтавщина,
Тернопольщина,
Черновицкая область.
Ранее Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра энергетики.
