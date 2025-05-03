Програми NASA під загрозою — Трамп пропонує майже на чверть скоротити бюджет агентства

Президент США Дональд Трамп оприлюднив бюджетну пропозицію на 2026 фінансовий рік, у якій, зокрема, передбачено скорочення фінансування американського космічного агентства NASA на 24%.
Головні тези:
- Бюджетна пропозиція Трампа передбачає скорочення фінансування NASA на 24%, що складе 6 млрд доларів США.
- Внаслідок цього скорочення під загрозою опиняться ключові програми NASA, такі як повернення зразків з Марса та космічна станція Gateway на орбіті Місяця.
Трамп пропонує майже на чверть скоротити бюджет NASA
Зазначається, що бюджетна пропозиція на наступний фінансовий рік скорочує фінансування NASA на 24% або 6 млрд дол США (з 24,8 млрд до 18,8 млрд дол) порівняно з прийнятим на 2025 рік.
Скорочення фінансування є особливо значними для космічної науки, науки про Землю та систем для досліджень людством, які будуть скорочені на відповідно 2,3 млрд дол, 1,2 млрд дол та майже на 900 млн дол США.
Якщо ця пропозиція Трампа буде прийнята Конгресом, то деякі програми NASA будуть закриті.
Серед них — повернення зібраних марсоходом Perseverance зразків з Марса, яке відбувається у співпраці з Європейським космічним агентством, та Gateway, запланована космічна станція на орбіті Місяця, яка вже давно є ключовою частиною місячної програми Artemis від NASA.
Президент США Дональд Трамп оприлюднив 2 травня бюджетну пропозицію на 2026 фінансовий рік, у якій передбачено безпрецедентне скорочення багатьох федеральних програм на 163 млрд дол при значному нарощуванні витрат на оборону.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-