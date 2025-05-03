Програми NASA під загрозою — Трамп пропонує майже на чверть скоротити бюджет агентства

Президент США Дональд Трамп оприлюднив бюджетну пропозицію на 2026 фінансовий рік, у якій, зокрема, передбачено скорочення фінансування американського космічного агентства NASA на 24%.

Трамп пропонує майже на чверть скоротити бюджет NASA

Зазначається, що бюджетна пропозиція на наступний фінансовий рік скорочує фінансування NASA на 24% або 6 млрд дол США (з 24,8 млрд до 18,8 млрд дол) порівняно з прийнятим на 2025 рік.

За даними некомерційної організації Planetary Society, це буде найбільше скорочення фінансування NASA за один фінансовий рік в історії Сполучених Штатів. Поширити

Скорочення фінансування є особливо значними для космічної науки, науки про Землю та систем для досліджень людством, які будуть скорочені на відповідно 2,3 млрд дол, 1,2 млрд дол та майже на 900 млн дол США.

Якщо ця пропозиція Трампа буде прийнята Конгресом, то деякі програми NASA будуть закриті.

Серед них — повернення зібраних марсоходом Perseverance зразків з Марса, яке відбувається у співпраці з Європейським космічним агентством, та Gateway, запланована космічна станція на орбіті Місяця, яка вже давно є ключовою частиною місячної програми Artemis від NASA.

Слід зауважити, що бюджетна пропозиція збільшує фінансування лише одного напрямку NASA — дослідження космосу людиною. Ця частина отримує майже 650 млн дол. Поширити

Президент США Дональд Трамп оприлюднив 2 травня бюджетну пропозицію на 2026 фінансовий рік, у якій передбачено безпрецедентне скорочення багатьох федеральних програм на 163 млрд дол при значному нарощуванні витрат на оборону.