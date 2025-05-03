Программы NASA под угрозой — Трамп предлагает почти на четверть сократить бюджет агентства

Президент США Дональд Трамп обнародовал бюджетное предложение на 2026 финансовый год, в котором, в частности, предусмотрено сокращение финансирования американского космического агентства NASA на 24%.
Главные тезисы
- Предложение Трампа сократить бюджет NASA на 24% на 2026 финансовый год может привести к закрытию ключевых программ агентства.
- Сокращения финансирования NASA могут затронуть программы космической науки, исследований человечеством и науки о Земле.
Трамп предлагает почти на четверть сократить бюджет NASA
Отмечается, что бюджетное предложение на следующий финансовый год сокращает финансирование NASA на 24% или 6 млрд долл. США (с 24,8 млрд до 18,8 млрд долл.) по сравнению с принятым на 2025 год.
Сокращения финансирования особенно значимы для космической науки, науки о Земле и систем для исследований человечеством, которые будут сокращены на соответственно 2,3 млрд долл., 1,2 млрд долл. и почти на 900 млн долл. США.
Если это предложение Трампа будет принято Конгрессом, некоторые программы NASA будут закрыты.
Среди них — возвращение собранных марсоходом Perseverance образцов с Марса, которое проходит в сотрудничестве с Европейским космическим агентством, и Gateway, запланирована космическая станция на орбите Луны, которая уже давно является ключевой частью лунной программы Artemis от NASA.
Президент США Дональд Трамп обнародовал 2 мая бюджетное предложение на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено беспрецедентное сокращение многих федеральных программ на 163 млрд долл. при значительном наращивании расходов на оборону.
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