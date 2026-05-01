Проєкт оборонного бюджету США на 2027 рік не передбачає військову допомогу Україні

У проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік не передбачено фінансування військової допомоги Україні за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил.

Під час слухань сенатори прямо запитали представників Пентагону, чи вірно вони зрозуміли, що бюджетний запит на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI (допомога Україні).

Так, це правильно. У цьому бюджеті немає фінансування USAI, — відповів виконувач обов'язків фінансового керівника Міноборони США Джулс Герст.

USAI є однією з ключових програм американської військової підтримки України. Вона дозволяє Пентагону замовляти озброєння та військову техніку для ЗСУ безпосередньо у виробників.

Важливо зауважити, що бюджетний запит адміністрації Трампа на 2027 фінансовий рік передбачає рекордні витрати на оборону — близько 1,5 трлн дол. Це на 50% більше, ніж в поточному році.

Наразі йдеться лише про бюджетний запит адміністрації. Остаточне рішення ухвалюватиме Конгрес США. Процес розгляду та погодження оборонного бюджету традиційно триває кілька місяців, а сам документ може суттєво змінитися під час проходження через Палату представників і Сенат.

Очікується, що фінальна версія бюджету на 2027 фінансовий рік буде ухвалена восени — до початку нового фінансового року в США, який стартує 1 жовтня.

Після початку російської агресії проти України у 2014 році США поступово нарощували військову підтримку Києва. Основним механізмом стала якраз програма Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яка діє з 2016 року і через яку Пентагон фінансував підготовку українських військових, закупівлю обладнання, засобів зв’язку, радарів, безпілотників та іншого озброєння.

До початку повномасштабного вторгнення Росії загальний обсяг американської військової допомоги Україні оцінювався у кілька мільярдів доларів.

Після початку великої війни у лютому 2022 року обсяги допомоги США Україні зросли у багато разів. За адміністрації Джо Байдена загальний обсяг військової допомоги США Україні за різними програмами перевищив 60 млрд дол.

Однак після повернення Трампа до Білого дому у 2025 році Вашингтон фактично припинив виділяти нові пакети безоплатної військової допомоги, але продовжив постачати зброю за вже схваленими пакетами часів Байдена. За наполягання демократів до бюджетів США на 2025 та 2026 роки вдалося включити мізерні обсяги допомоги Україні на рівні кількох сотень мільйонів доларів.

Таким чином 2027 рік може стати першим з 2016-го, коли США не надаватимуть прямої безоплатної військової допомоги Україні.