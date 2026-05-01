Проєкт оборонного бюджету США на 2027 рік не передбачає військову допомогу Україні

У проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік не передбачено фінансування військової допомоги Україні за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил.
Головні тези:
- Проєкт оборонного бюджету США на 2027 рік не містить фінансування військової допомоги Україні за програмою USAI.
- Бюджетний запит адміністрації Трампа на 2027 рік передбачає рекордні витрати на оборону, але відсутнє фінансування для допомоги Україні.
США не збираються надавати військову допомогу Україні у 2027 році
Під час слухань сенатори прямо запитали представників Пентагону, чи вірно вони зрозуміли, що бюджетний запит на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI (допомога Україні).
USAI є однією з ключових програм американської військової підтримки України. Вона дозволяє Пентагону замовляти озброєння та військову техніку для ЗСУ безпосередньо у виробників.
Важливо зауважити, що бюджетний запит адміністрації Трампа на 2027 фінансовий рік передбачає рекордні витрати на оборону — близько 1,5 трлн дол. Це на 50% більше, ніж в поточному році.
Наразі йдеться лише про бюджетний запит адміністрації. Остаточне рішення ухвалюватиме Конгрес США. Процес розгляду та погодження оборонного бюджету традиційно триває кілька місяців, а сам документ може суттєво змінитися під час проходження через Палату представників і Сенат.
Очікується, що фінальна версія бюджету на 2027 фінансовий рік буде ухвалена восени — до початку нового фінансового року в США, який стартує 1 жовтня.
Після початку російської агресії проти України у 2014 році США поступово нарощували військову підтримку Києва. Основним механізмом стала якраз програма Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яка діє з 2016 року і через яку Пентагон фінансував підготовку українських військових, закупівлю обладнання, засобів зв’язку, радарів, безпілотників та іншого озброєння.
Після початку великої війни у лютому 2022 року обсяги допомоги США Україні зросли у багато разів. За адміністрації Джо Байдена загальний обсяг військової допомоги США Україні за різними програмами перевищив 60 млрд дол.
Однак після повернення Трампа до Білого дому у 2025 році Вашингтон фактично припинив виділяти нові пакети безоплатної військової допомоги, але продовжив постачати зброю за вже схваленими пакетами часів Байдена. За наполягання демократів до бюджетів США на 2025 та 2026 роки вдалося включити мізерні обсяги допомоги Україні на рівні кількох сотень мільйонів доларів.
Таким чином 2027 рік може стати першим з 2016-го, коли США не надаватимуть прямої безоплатної військової допомоги Україні.
